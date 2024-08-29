На 15 суток арестовали жительницу Астаны за подложную справку о беременности

Жительница Астаны, чтобы избежать ареста за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предоставила в суд фиктивную справку о беременности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичный акимат.

С начала 2024 года в столице произошло 19 459 дорожно-транспортных происшествий, из них 118 совершено в состоянии алкогольного опьянения

"Нередко нарушителями оказываются и представители женского пола. Имеют место случаи, когда правонарушители в целях уклонения от наказания совершают другие противоправные действия, влекущие уголовную ответственность. К примеру, жительница города во избежание ареста за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предоставила в суд справку о беременности, которая оказалась подложной", - сообщил начальник управления столичной прокуратуры Саламат Тәңірбергена.

Суд арестовал женщину на 15 суток и лишил прав на 7 лет.

Также по факту использования подложного документа начато в отношении нее досудебное расследование по статье 385 УК.