В одном из жилых домов города Астаны 34-летний местный житель умышленно сломал дверь лифта, ударив ее ногой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на polisia.kz.

"Полицейские установили личность нарушителя, и в результате он был привлечен к ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Решением суда мужчина арестован на 15 суток и помещен в специальный приемник для административно арестованных", - говорится в сообщении.

Полиция напоминает гражданам об ответственности за нарушение общественного порядка и причинение ущерба чужому имуществу.

Напомним, ранее наказание за вандализм усилили в Казахстане.