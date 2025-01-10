  • 10 Января, 18:42
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На 15 суток арестовали вандала в Астане за сломанный лифт

Полиция напоминает гражданам об ответственности за нарушение общественного порядка.

Сегодня, 18:19
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 18:19
Сегодня, 18:19
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Фото: polisia.kz

В одном из жилых домов города Астаны 34-летний местный житель умышленно сломал дверь лифта, ударив ее ногой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на polisia.kz.

"Полицейские установили личность нарушителя, и в результате он был привлечен к ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Решением суда мужчина арестован на 15 суток и помещен в специальный приемник для административно арестованных", - говорится в сообщении.

Полиция напоминает гражданам об ответственности за нарушение общественного порядка и причинение ущерба чужому имуществу.

Напомним, ранее наказание за вандализм усилили в Казахстане.

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