На 15 суток арестовали вандала в Астане за сломанный лифт
Полиция напоминает гражданам об ответственности за нарушение общественного порядка.
Сегодня, 18:19
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Сегодня, 18:19Сегодня, 18:19
67Фото: polisia.kz
В одном из жилых домов города Астаны 34-летний местный житель умышленно сломал дверь лифта, ударив ее ногой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на polisia.kz.
"Полицейские установили личность нарушителя, и в результате он был привлечен к ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Решением суда мужчина арестован на 15 суток и помещен в специальный приемник для административно арестованных", - говорится в сообщении.
Полиция напоминает гражданам об ответственности за нарушение общественного порядка и причинение ущерба чужому имуществу.
Напомним, ранее наказание за вандализм усилили в Казахстане.
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