На 15 суток арестовали пинавшего чужую машину астанчанина

В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрели дело в отношении мужчины за умышленное повреждение чужого имущества, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что правонарушитель Т., будучи пьяным, пинал транспортное средство, принадлежащее М., и умышленно повредил зеркало, передний бампер и фонарь переднего хода, причинив материальный ущерб.

Мужчина вину признал.

Санкция части 1 статьи 147-1 КоАП предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 20 МРП или административный арест на срок от пяти до 15 суток.

Смягчающих ответственность обстоятельств не установлено.

Постановлением суда Т. признан виновным. Учитывая высокую степень общественной опасности, характер совершённого деяния, ему назначено взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.