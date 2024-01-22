На 15% дешевле: казахстанские аграрии получат дизтопливо по сниженной цене

Аграрии Казахстана на время весенне-полевых работ получат дизтопливо по цене на 15% ниже розницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.

Вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов в ходе рабочего совещания отметил, что министерствами энергетики и сельского хозяйства утвержден "График закрепления областей за НПЗ по поставке дизтоплива на весенне-полевые работы 2024 года".

"В соответствии с графиком планируется приоритетная отгрузка и поставка 340,2 тыс. тонн дизтоплива с 1 февраля по 30 июня 2024 года производителям сельскохозяйственной продукции (СХП) в 17 из 20 регионов Казахстана, в т.ч., тыс. тонн: февраль – 45, март – 90,4, апрель – 92,8, май – 103,4 и июнь – 8,6. Отгрузка и поставка дизтоплива производства Атырауского, Павлодарского и Шымкентского НПЗ будут осуществлены из ресурсов АО НК "КазМунайГаз" и ТОО "Petrosun", - говорится в сообщении.

Рекомендованная Минэнерго цена дизтоплива непосредственно для производителей СХП составляет 250 тенге/литр, что ниже на 15 % от розничных цен "на пистолете" АЗС и остается неизменной после уборочных работ 2023 г.

Рекомендованная цена является единой для всех 17 регионов и включает расходы на транспортировку и маржу региональных операторов по поставке топлива СХП.