На 14% подорожали яйца в Казахстане за год

В Казахстане производство яиц упало на 2%, а цены выросли на 14% за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

По данным издания, с начала года в страну завезли 217,5 млн яиц, на 66,3% больше, чем в январе–августе прошлого года. В то же время экспорт составил 132,8 млн яиц, на 28% меньше, чем годом ранее.

За 9 месяцев 2023 года на предприятиях страны получили 3,8 млрд яиц, на 1,9% меньше, чем годом ранее.

Больше всего яиц получено в Акмолинской области: 548,9 млн штук, минус 1,2% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Северо-Казахстанская (543,1 млн яиц, минус 3%) и Карагандинская (514,9 млн яиц, плюс 8,9%) области.

Цены на яйца первой категории выросли на 2,9% за месяц и на 13,6% за год. При этом, за месяц сильнее всего рост цен ощутили жители Восточно-Казахстанской области: сразу плюс 7,8%. Далее идут Улытауская (плюс 6,4%) и Абайская (плюс 6%) области. Наименьший рост был зарегистрирован в Актюбинской и Туркестанской областях — на 0,4% в каждом регионе. При этом в Алматинской области наблюдалось снижение цен в секторе на 3%.