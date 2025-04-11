Осуждённый, отбывающий наказание в учреждении средней безопасности области Абай, рассказал, как обманывал алматинцев при продаже автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

43-летнего мужчину лишили свободы на семь лет.

По словам осужденного, ему нужны были деньги для игры в казино.

"Как их заработать, я не знал. Приходили разные мысли в голову, и в 2020 году, находясь в Алматы, я устроился в одном из автосалонов города. Набравшись опыта в продаже автомобилей, в 2023 году зарегистрировал ТОО на имя своей сожительницы. Нанял работников, которые ни о чём не догадывались, арендовал офис и, представляясь руководителем, оформлял фиктивные договоры об оказании услуг по поиску и подбору автомобилей. После размещения объявления на сайте желающие приобрести автомобили приходили в офис, где мы заключали договор. Там же они мне давали от 19 до 82 миллионов тенге. Купленные авто заказчики так и не получили, поскольку машины перепродавались другим клиентам. Вырученные на обмане деньги тратил на игры в казино", — рассказал преступник.

За полгода ему удалось обмануть 11 алматинцев и "заработать" более 130 миллионов тенге.

Мужчина трудоустроен в цехе по изготовлению деревянных изделий. С получаемой заработной платы он оплачивает иски, назначенные судом.