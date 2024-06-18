На 12,2 млрд тенге оштрафовали недропользователя за нарушение экологических норм
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В рамках проведенной прокуратурой Атырауской области проверки в сфере природоохранного законодательства за 5 месяцев этого годав бюджет возмещено более 15,2 млрд тенге, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
"Так, недропользователем допущено сжигание аномально высоких объемов сырого (сернистого) газа в объеме 5 млн м3 без экологического разрешения", - говорится в сообщении.
Принятыми мерами прокурорского надзора виновный привлечен к ответственности по ч.1 ст.328 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду).
К слову, вопрос соблюдения требований экологического законодательства находится на особом контроле прокуратуры области.
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