На 12,2 млрд тенге оштрафовали недропользователя за нарушение экологических норм

В рамках проведенной прокуратурой Атырауской области проверки в сфере природоохранного законодательства за 5 месяцев этого годав бюджет возмещено более 15,2 млрд тенге, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

"Так, недропользователем допущено сжигание аномально высоких объемов сырого (сернистого) газа в объеме 5 млн м3 без экологического разрешения", - говорится в сообщении.

Принятыми мерами прокурорского надзора виновный привлечен к ответственности по ч.1 ст.328 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду).

К слову, вопрос соблюдения требований экологического законодательства находится на особом контроле прокуратуры области.