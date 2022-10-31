На 12 миллионов тенге обманул мошенник банк в Туркестанской области

Фото: polisia.k

Мошенник в Туркестанской области обманул банк на 12 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Сарыагашский РОП обратились представители банка. По их словам, неизвестный через банковское приложение в 2021 году, занимаясь куплей-продажей несуществующих товаров, причинил ущерб банку на сумму 12,5 млн тенге.

Полиция зарегистрировала факт по статье 190 УК РК - "Мошенничество". Следователи установили подозреваемого, им оказался местный житель. Молодого человека задержили и доставили в отдел полиции.