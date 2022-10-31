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  • На 12 миллионов тенге обманул мошенник банк в Туркестанской области
polisia.k Сегодня, 09:55
62
Фото: polisia.k

На 12 миллионов тенге обманул мошенник банк в Туркестанской области

Мошенник в Туркестанской области обманул банк на 12 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Сарыагашский РОП обратились представители банка. По их словам, неизвестный через банковское приложение в 2021 году, занимаясь куплей-продажей несуществующих товаров, причинил ущерб банку на сумму 12,5 млн тенге. 

Полиция зарегистрировала факт по статье 190 УК РК - "Мошенничество". Следователи установили подозреваемого, им оказался местный житель. Молодого человека задержили и доставили в отдел полиции.

"Как выяснилось, подозреваемый зарегистрировался в качестве предпринимателя, и через банковское приложение, под видом покупателя и продавца, неоднократно совершал операции по купле-продаже. Таким образом, полученные путём мошенничества средства, аферист тратил на собственные нужды", - говорится в сообщении.

 

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#мошенничество #банк #онлайн торговля #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:55
62
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