На 117 миллионов тенге оштрафовали "зайцев" в автобусах Астаны за год

Фото: BaigeNews.kz

В Астане за 2022 год свыше 19 тысяч пассажиров автобусов оштрафовали за неуплату проезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию City Transportation Systems.

"По итогам 2022 года сотрудниками департамента транспортного контроля выявлено 125 359 фактов уклонения от оплаты проезда, из них 19 206 пассажиров привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 622 КоАП РК на общую сумму более 117 миллионов тенге", — сообщили в CTS.

В Астане сотрудники департамента транспортного контроля (ДТК) ежедневно проводят рейды по безбилетным пассажирам. И, как отмечают в CTS, зачастую "зайцы" оплачивают проезд только при появлении работников ДТК.

По данным комитета по правовой статистике и специальным учётам генеральной прокуратуры РК, за 2022 год по всему Казахстану зарегистрировано 22 652 административных правонарушений по части 2 статьи 622 КоАП РК. Следовательно, на долю Астаны пришлось 84,8 процента от общего числа правонарушений.