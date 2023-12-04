Износ доходит до 100% - аким СКО о ветхом состоянии электросетей в регионе

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов назвал изношенность электрических сетей главной проблемой региона, передаёт BaigeNews.kz.

По информации главы СКО, в регионе две энергетические компании, которые обеспечивают электричеством.

"Авария, которая произошла 16 ноября текущего года, показала, что износ сетей электроснабжения очень большой. По "Северо-Казахстанской электрической распределительной компании", которая охватывает 8 районов и имеет на своем балансе 13 тысяч км сетей и 2353 подстанции, износ сетей составляет 95-96%.

В некоторых селах на линиях, которые подходят к населенным пунктам, износ доходит до 100%. Сети в ветхом состоянии, необходим ремонт. По компании "Кокшетау Энерго", которая охватывает 8900 км сетей и 5 районов, износ сетей - более 80%", - сообщил Гауез Нурмухамбетов в СЦК.