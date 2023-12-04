Износ доходит до 100% - аким СКО о ветхом состоянии электросетей в регионе
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Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов назвал изношенность электрических сетей главной проблемой региона, передаёт BaigeNews.kz.
По информации главы СКО, в регионе две энергетические компании, которые обеспечивают электричеством.
"Авария, которая произошла 16 ноября текущего года, показала, что износ сетей электроснабжения очень большой. По "Северо-Казахстанской электрической распределительной компании", которая охватывает 8 районов и имеет на своем балансе 13 тысяч км сетей и 2353 подстанции, износ сетей составляет 95-96%.
В некоторых селах на линиях, которые подходят к населенным пунктам, износ доходит до 100%. Сети в ветхом состоянии, необходим ремонт. По компании "Кокшетау Энерго", которая охватывает 8900 км сетей и 5 районов, износ сетей - более 80%", - сообщил Гауез Нурмухамбетов в СЦК.
По его словам, для ускоренного решения вопроса разработан план совместных действий.
"Мы знаем, как эти вопросы решать. Пригласили инвесторов корпораций. Были совещания по линии Министерства национальной экономики, выезжали специалисты. По программе "Ауыл – ел бесігі" будем совместно решать вопрос по ремонту и передаче в доверительное управление сетей предприятиям в целях эксплуатации.
Чтобы ускорить работу, предприятия будут проектировать ремонт сетей и передавать нам, мы уже будем заявляться в центральные госорганы для получения средств и ремонта этих сетей. Если ежегодно мы будем ремонтировать сети на сумму 4 млрд. тенге, к 2027 году мы должны износ сетей с 96-97% снизить до 90%", - заверил аким СКО.
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