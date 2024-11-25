На 10 тысяч снизилось число уголовных преступлений в Казахстане

Президент принял министра внутренних дел Ержана Саденова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Ержан Саденов проинформировал о криминогенной обстановке в стране:

с начала года отмечается снижение преступности. Количество уголовных правонарушений уменьшилось на 5,5 тыс., в том числе преступлений – почти на 10 тыс.;

наблюдается сокращение числа правонарушений, совершенных в общественных местах и несовершеннолетними;

улучшилась раскрываемость по всем категориям преступлений.

Фото: akorda.kz

Глава МВД сообщил о реализации в стране принципа "Закон и Порядок", мерах по обеспечению "нулевой терпимости" к правонарушениям и их профилактике:

за истекший период пресечено на 40% больше административных правонарушений, в том числе случаев мелкого хулиганства – на 30%, нарушений правил дорожного движения – на 48%;

водительских прав лишены на 32% больше граждан, в том числе за вождение в нетрезвом состоянии;

задержано более 1,6 тыс. разыскиваемых преступников, в том числе за рубежом – 158.

Кроме того, Саденов ознакомил с ходом исполнения поручений Президента по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, обеспечению дорожной безопасности, совершенствованию уголовно-исполнительной системы и цифровизации кадровых процессов.

"Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране", - отметили в Акорде.

Также 25 ноября Президент принял министра труда и социальной защиты населения РК.