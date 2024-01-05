На 10 млн тенге оштрафовали водный транспорт в 2023 году

По итогам контрольно-надзорной деятельности на водном транспорте в 2023 году было выявлено более 900 административных правонарушений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтранспорта.

"В целях обеспечения безопасности мореплавания в морских портах Актау, Курык и Баутино территориальным органом Комитета – Морской администрацией портов Республики Казахстан проведён 231 осмотр морских судов, в том числе 94 осмотра судов, плавающих под казахстанским флагом, и 137 – под флагом иностранных государств. По результатам осмотров выдано 19 предписаний по устранению нарушений требований безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того проведено 469 осмотров речных судов, в результате которых выдано 47 предписаний.

Для обеспечения безопасной эксплуатации маломерного флота территориальными органами Комитета проведено 3933 осмотра маломерных судов.