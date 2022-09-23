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  • На 10 лет осудили фальшивомонетчика в Шымкенте за продажу поддельных долларов и наркотиков
pixabay.com Вчера, 09:40
349
Фото: pixabay.com

На 10 лет осудили фальшивомонетчика в Шымкенте за продажу поддельных долларов и наркотиков

В Шымкенте фальшивомонетчик осуждён на 10 лет за попытку сбыта 9 300 поддельных долларов и наркотиков в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

"Департамент АФМ по Шымкенту завершил уголовное дело по факту реализации поддельных денежных средств в сумме 9300 долларов США 100 долларовыми купюрпами и психотропных веществ в виде синтетического наркотика "мефедрон" в особо крупном размере. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей", - говорится в сообщении АФМ.

Суд признал подозреваемого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. 

К рассмотрению дела суд приступил в июне.

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#АФМ #расследование #подделка
Журналист
Вчера, 09:40
349
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