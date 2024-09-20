На 10 дней закроют движение на участке улицы Журавлева в Алматы

С 06:00 часов 20 сентября до 06:00 часов 30 сентября движение автотранспорта в Бостандыкском районе Алматы будет перекрыто в обе стороны по улице Журавлева от проспекта Серкебаева до улицы Сеченова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Алматы.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 673 метров, введённого в эксплуатацию с 1980 года, проходящего под проезжей частью", - уточнили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

По информации ТОО, подача горячей воды потребителям на период проведения реконструкции сохранена.