В Павлодарской области раскрыт масштабный случай незаконной вырубки леса, передаёт BaigeNews.kz. В районе поймы реки Иртыш, в окрестностях Аққулы, группа нарушителей была задержана с помощью прокуратуры.

Подозреваемые вырубали деревья в заповедной зоне, и среди задержанных оказался даже работник Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира - человек, который должен был защищать природу, а не вредить ей.

В ходе расследования полиция изъяла похищенные деревья и орудия преступления. Экологический ущерб от незаконной вырубки составил более 1,3 миллиона тенге. Теперь уголовное дело завершено и передано в суд, где будет решаться судьба преступников, которые пытались заработать на ущербе для природы.