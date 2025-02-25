Лес на 1,3 млн тенге незаконно срубили в Павлодарской области
Сегодня, 12:21
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Сегодня, 12:21Сегодня, 12:21
68Фото: pavlodarnews.kz
В Павлодарской области раскрыт масштабный случай незаконной вырубки леса, передаёт BaigeNews.kz. В районе поймы реки Иртыш, в окрестностях Аққулы, группа нарушителей была задержана с помощью прокуратуры.
Подозреваемые вырубали деревья в заповедной зоне, и среди задержанных оказался даже работник Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира - человек, который должен был защищать природу, а не вредить ей.
В ходе расследования полиция изъяла похищенные деревья и орудия преступления. Экологический ущерб от незаконной вырубки составил более 1,3 миллиона тенге. Теперь уголовное дело завершено и передано в суд, где будет решаться судьба преступников, которые пытались заработать на ущербе для природы.
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