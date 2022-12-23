МЗ РК: Нервно-психические заболевания и сутулость - главные "болячки" школьников

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Всего в Казахстане функционируют более семь тысяч школ, в которых учатся 3,4 миллиона детей, передаёт BaigeNews.kz.

По словам вице-министра здравоохранения РК Вячеслава Дудника, сегодня в школьных медпунктах работает более семи тысяч медицинских работников, из них врачей - 200.