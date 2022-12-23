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  • МЗ РК: Нервно-психические заболевания и сутулость - главные "болячки" школьников
©ЭК/Алимжан БАРАНГУЛОВ Вчера, 17:51
345
Вчера, 17:51
345
Фото: ©ЭК/Алимжан БАРАНГУЛОВ

МЗ РК: Нервно-психические заболевания и сутулость - главные "болячки" школьников

Всего в Казахстане функционируют более семь тысяч школ, в которых учатся 3,4 миллиона детей, передаёт BaigeNews.kz.

По словам вице-министра здравоохранения РК Вячеслава Дудника, сегодня в школьных медпунктах работает более семи тысяч медицинских работников, из них врачей - 200.

"Подушевой норматив финансирования на одного школьника увеличен на 19% и составил 654 тенге. В результате общий объём финансирования увеличен до 27 миллиардов тенге. Лидирующие позиции по результатам профосмотров школьников занимает патология органов зрения, нервно-психические заболевания и нарушения осанки", - сообщил спикер на брифинге в СЦК.

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#Вячеслав Дудник #школьники #болезни
BaigeNews.kz
Вчера, 17:51
345
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