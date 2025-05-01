На побережье Каспийского моря Мангистауской области были найдены 88 мертвых тюленей. Об этом сообщила Жайык-Каспийская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства, проводившая мониторинг побережья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета рыбного хозяйства Минсельхоза РК.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники инспекции, акимата района и представители Института гидробиологии и экологии.

"Факт гибели краснокнижных животных зарегистрирован Отделом полиции Тюбкараганского района Мангистауской области в Едином реестре досудебных расследований", — говорится в сообщении.

По информации Казгидромета, в последнее время в регионе преобладали западные ветра, которые могли привести к тому, что тюлени оказались на побережье. В то же время, специалисты из Института гидробиологии и экологии сообщают, что туши животных находятся в крайней стадии разложения, и это делает невозможным проведение точных лабораторных исследований для установления точных причин их смерти.

Сейчас ученые затрудняются в определении времени гибели животных, но предполагается, что это могло произойти 2-3 недели назад. Власти уже организовали сбор и утилизацию туш животных на полигоне Тюбкараганского района, соблюдая все санитарные нормы.

Мониторинг береговой линии Каспийского моря продолжается, а ситуация находится под контролем Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, отмечают в ведомстве.