Мёртвых тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря

Несколько тушек тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря. Об этом сообщил блогер Азамат Сарсенбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня в районе городского пляжа Форт-Шевченко местные жители обнаружили тушки трёх взрослых тюленей. Каждую осень одно и тоже", - написал он в Instagram.

На место выехали специалисты для проведения экспертизы и установления обстоятельств гибели животных.