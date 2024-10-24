Мёртвых тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря
Сегодня, 20:17
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Сегодня, 20:17Сегодня, 20:17
103Фото: pxhere.com
Несколько тушек тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря. Об этом сообщил блогер Азамат Сарсенбаев, передаёт BaigeNews.kz.
"Сегодня в районе городского пляжа Форт-Шевченко местные жители обнаружили тушки трёх взрослых тюленей. Каждую осень одно и тоже", - написал он в Instagram.
На место выехали специалисты для проведения экспертизы и установления обстоятельств гибели животных.
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