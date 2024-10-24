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Мёртвых тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря

Сегодня, 20:17
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:17
Сегодня, 20:17
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Фото: pxhere.com

Несколько тушек тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря. Об этом сообщил блогер Азамат Сарсенбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня в районе городского пляжа Форт-Шевченко местные жители обнаружили тушки трёх взрослых тюленей. Каждую осень одно и тоже", - написал он в Instagram.

На место выехали специалисты для проведения экспертизы и установления обстоятельств гибели животных.

 
 
 
 
 
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Публикация от Азамат Сарсенбаев (@azamat_sarsenbayev)

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