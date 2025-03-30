На Кенгирском водохранилище в области Улытау спасатели продолжают утилизировать туши сайгаков после массового падежа животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Очистка проходит в районе водосброса и дачного массива "Спутник", где специалисты обследуют прибрежную территорию и принимают меры для предотвращения экологического ущерба.

"В ходе работ уже обнаружены 67 туш сайгаков. Их передали сотрудникам РГКП "Охотзоопром" для дальнейшего исследования.Работы по очистке территории продолжатся в рамках усилий по защите окружающей среды и сохранению животного мира", — говорится в сообщении.

С февраля этого года специалисты утилизировали более 660 туш сайгаков, из них более ста вывезено на этой неделе. Составлены все необходимые акты.

Ранее в Сети появились видео мёртвых сайгаков. Судя по всему, животные на кадрах погибли зимой в Карагандинской и области Улытау. В Минэклогии заявили, что случаи обнаружения павших сайгаков также зафиксированы в ряде других регионов. Наибольшее количество туш обнаружены в Улытау, Карагандинской, Кызылординской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях. С начала этого года по всему Казахстану утилизировано более 5,2 тысяч туш.

Как ранее сообщалось, общая численность сайгаков в Казахстане составляет 4,1 миллиона особей, при этом максимальная численность периода КазССР зарегистрирована в 1,2 млн особей.