Мёртвых птиц обнаружили на побережье в Актау
Гибель птиц произошла естественным образом из-за ослабленного состояния пернатых, считают инспекторы.
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Мёртвых птиц обнаружили в Актау на побережье Каспия рядом с отелем Rixos, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
На тушки птиц наткнулась местная жительница Актау.
В областной территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира сообщили, что после поступления информации инспекторы совершили обход береговой линии около отеля и нашли тушку одного лебедя, остальные шесть – уткообразные.
"На озере Караколь на сегодняшний день обитают свыше 10 лебедей и других птиц. В этом случае гибель нескольких птиц на берегу Каспия произошла естественным образом из-за ослабленного состояния пернатых", – говорят в ведомстве.
Массового падежа нет, уверяют в инспекции. И не отрицают, что птицы могли погибнуть из-за птичьего гриппа.
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