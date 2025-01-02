Мёртвых птиц обнаружили в Актау на побережье Каспия рядом с отелем Rixos, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

На тушки птиц наткнулась местная жительница Актау.

В областной территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира сообщили, что после поступления информации инспекторы совершили обход береговой линии около отеля и нашли тушку одного лебедя, остальные шесть – уткообразные.

"На озере Караколь на сегодняшний день обитают свыше 10 лебедей и других птиц. В этом случае гибель нескольких птиц на берегу Каспия произошла естественным образом из-за ослабленного состояния пернатых", – говорят в ведомстве.

Массового падежа нет, уверяют в инспекции. И не отрицают, что птицы могли погибнуть из-за птичьего гриппа.