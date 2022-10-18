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"Мёртвые души" в очереди на жильё выявили в Таразе
Проверку провела Антикоррупционная служба. Выяснилось, что 257 умерших 12 лет числились очередниками на получение квартир, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Кроме этого, мониторинг показал, что около двух тысяч человек уже состоят в браке. Также больше трёх тысяч жамбылцев владеют различной недвижимостью, порядка 80-ти человек не прописаны в регионе, а 17 и вовсе проживают в других странах.
Все выявленные люди стояли в очереди на получение квартир как госслужащие, инвалиды, сироты и представители других социально-уязвимых слоёв населения. Проверка продолжается.
"В настоящее время в акиматы направлены результаты мониторинга. В результате вмешательства департамента с очереди было снято 1075 человек. По остальным 4 650 проводятся мероприятия по их снятию с очереди, то есть в рамках законодательства Казахстана", - старший офицер Антикоррупционной службы Жамбылской области Жанибек Султанов.
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