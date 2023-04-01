"Мёртвые души" на социальных рабочих местах обнаружили в Павлодарской области

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Нарушения при выдаче субсидий на социальные рабочие места выявили в Павлодарской области. Об этом говорили на заседании комиссии по противодействию коррупции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В областном акимате подвели итоги внешнего анализа коррупционных рисков в сфере социальной защиты и занятости населения.

Как отметил руководитель департамента Антикоррупционной службы Дархан Куракбаев, по результатам анализа выявлены более 30 нарушений в работе центров занятости населения.

К примеру, по предоставлению государственных грантов на развитие бизнеса имеются факты перечисления грантовых средств на счета третьих лиц, перечисления гранта одному участнику дважды, также предоставления грантов лицам, уже имеющим постоянное рабочее место. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены пять человек, двое освобождены от должностей.

По организации социальных рабочих мест и общественных работ выявлены более 20 нарушений, из которых подтверждены – 14. Приняты дисциплинарные взыскания в отношении восьми сотрудников центров занятости населения, четыре сотрудника освобождены от должностей.

"К примеру, в Экибастузе центром занятости в одно из крестьянских хозяйств трудоустроен гражданин, который в действительности находился за пределами Казахстана и не мог работать на фермера. В этом случае центр занятости обязал работодателя до конца этого года возместить незаконно выплаченные субсидии в сумме 420 тысяч тенге. Еще трое граждан фактически не работали на объектах, куда были трудоустроены центрами занятости Экибастуза и Павлодара, при этом их заработная плата была просубсидирована на сумму около 1 миллиона тенге. Подобные факты имелись и в Железинском районе", — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Дархана Куракбаева, отсутствует надлежащий контроль переселенцев по месту работы и жительства. В этой связи профильному управлению рекомендовано подробно регламентировать процедуру предоставления субсидий на арендное жилье.

По итогам рассмотрения глава региона Асаин Байханов поручил управлению координации занятости и социальных программ и акима городов и районов обеспечить качественное исполнение всех рекомендаций, провести тщательный внутренний анализ коррупционных рисков с привлечением сотрудников Антикоррупционной службы.

Кроме того, профильному управлению поручено разработать рекомендации по организации обязательной видеофиксации заседания комиссии по отбору бизнес-проектов, а также определить механизм эффективного мониторинга фактического проживания переселенцев и кандасов в области.