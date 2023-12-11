"Мёртвые души" числились сотрудниками отдела образования в Кызылординской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В одном из районов Кызылординской области выявлены "мёртвые души" среди сотрудников отдела образования, а также схема присвоения бюджетных средств по фиктивным больничным листам и командировочным расходам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.
Сообщается, что прокуратура региона расследует уголовное дело в отношении должностных лиц отдела образования Жанакорганского района.
"Прокурорами установлены факты незаконного перечисления бюджетных средств на счета лиц, не работающих в системе образования.
Помимо этого, прокуроры выявили схему присвоения бюджетных средств по фиктивным больничным листам и командировочным расходам", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что общая сумма ущерба, причинённого должностными лицами районного отдела образования, составила 200 миллионов тенге.
По данному факту прокуратурой области начато и проводится досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса.
Отмечается, что ранее прокуроры выявляли схожие факты хищения. Бухгалтеры школ этого же района незаконно перечисляли деньги на счета "мёртвых душ". Уголовные дела по ним направлены в суд, по некоторым из них состоялись обвинительные приговоры.
Самое читаемое
- Баян Алагузова высказалась о "Слове пацана" и призналась, что снимает нечто похожее
- Головкин отказался приезжать в Узбекистан
- Пласидо Доминго пригласил Димаша Кудайбергена войти в жюри оперного шоу
- В Казахстане изменены правила торговли углем
- Нокаутом завершился бой боксёра из Казахстана и "Гордости России"