"Мёртвые души" числились сотрудниками отдела образования в Кызылординской области

В одном из районов Кызылординской области выявлены "мёртвые души" среди сотрудников отдела образования, а также схема присвоения бюджетных средств по фиктивным больничным листам и командировочным расходам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

Сообщается, что прокуратура региона расследует уголовное дело в отношении должностных лиц отдела образования Жанакорганского района.

"Прокурорами установлены факты незаконного перечисления бюджетных средств на счета лиц, не работающих в системе образования. Помимо этого, прокуроры выявили схему присвоения бюджетных средств по фиктивным больничным листам и командировочным расходам", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что общая сумма ущерба, причинённого должностными лицами районного отдела образования, составила 200 миллионов тенге.

По данному факту прокуратурой области начато и проводится досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса.

Отмечается, что ранее прокуроры выявляли схожие факты хищения. Бухгалтеры школ этого же района незаконно перечисляли деньги на счета "мёртвых душ". Уголовные дела по ним направлены в суд, по некоторым из них состоялись обвинительные приговоры.