"Мёртвые души" числились должниками в Костанайской области

Долги с умерших граждан взыскивали частные судисполнители в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление прокуратуры области.

В результате несоблюдения Закона более 390 умерших граждан продолжают быть должниками.

В ходе анализа прокуратурой установлено:

- не прекращено 33 производства о взыскании алиментов с умерших должников;

- в отношении 13 умерших взыскателей алиментов не решен вопрос о замене взыскателя (в т.ч. после установления опеки и попечительства);

- не прекращены 264 производства в отношении умерших должников по административным штрафам на общую сумму свыше 5 млн. тенге;

- не прекращены 94 производства о взыскании в доход государства 4,6 млн. тенге.

По данному факту в адрес Региональной палаты частных судебных исполнителей внесено представление об устранении нарушений законности.