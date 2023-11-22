"Мёртвые души" числились должниками в Костанайской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Долги с умерших граждан взыскивали частные судисполнители в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление прокуратуры области.
В результате несоблюдения Закона более 390 умерших граждан продолжают быть должниками.
В ходе анализа прокуратурой установлено:
- не прекращено 33 производства о взыскании алиментов с умерших должников;
- в отношении 13 умерших взыскателей алиментов не решен вопрос о замене взыскателя (в т.ч. после установления опеки и попечительства);
- не прекращены 264 производства в отношении умерших должников по административным штрафам на общую сумму свыше 5 млн. тенге;
- не прекращены 94 производства о взыскании в доход государства 4,6 млн. тенге.
По данному факту в адрес Региональной палаты частных судебных исполнителей внесено представление об устранении нарушений законности.
Самое читаемое
- Преподаватель домогался студентки медуниверситета в Астане
- В 2024 году будет изменён процесс назначения пенсий – Багдат Мусин
- Курьеры в Алматы придумали, как обмануть работодателей
- В Шымкенте практикуют новый метод строительства автодорог
- "Грозили изнасилованием" – мать солдата из Тараза заявила о неуставных отношениях