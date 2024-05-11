  • 11 Мая, 21:05
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Мёртвую женщину обнаружили рядом с мусорными баками в Актау

Сегодня, 14:56
АВТОР
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Lada.kz Сегодня, 14:56
Сегодня, 14:56
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Фото: Lada.kz

Страшную находку обнаружили жильцы 27 микрорайона Актау возле мусорных контейнеров, рядом с одной из многоэтажек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам очевидцев, погибшую нашли 11 мая примерно в 9 часов утра. Она лежала лицом вниз. Следов крови на месте не обнаружено. Возраст примерно 50 лет.

Фото: Lada.kz

Жители отмечают, женщина не проживала в этом доме, они видели её впервые. Криков о помощи люди не слышали. Участковый инспектор проводит поквартирный опрос.

"По факту доведения до самоубийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится проверка. В интересах следствия иные сведения не разглашаются", - прокомментировали в департаменте полиции области.

 

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