Мёртвую женщину обнаружили рядом с мусорными баками в Актау
Сегодня, 14:56
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Сегодня, 14:56Сегодня, 14:56
333Фото: Lada.kz
Страшную находку обнаружили жильцы 27 микрорайона Актау возле мусорных контейнеров, рядом с одной из многоэтажек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
По словам очевидцев, погибшую нашли 11 мая примерно в 9 часов утра. Она лежала лицом вниз. Следов крови на месте не обнаружено. Возраст примерно 50 лет.
Фото: Lada.kz
Жители отмечают, женщина не проживала в этом доме, они видели её впервые. Криков о помощи люди не слышали. Участковый инспектор проводит поквартирный опрос.
"По факту доведения до самоубийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится проверка. В интересах следствия иные сведения не разглашаются", - прокомментировали в департаменте полиции области.
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