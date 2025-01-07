Тело 40-летнего умершего обнаружили у дома №13 в 26 микрорайоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники полиции вместе с фельдшерами скорой помощи проводят осмотр мужчины, лежащего на скамейке возле жилого дома в 26 микрорайоне.

Подробности инцидента рассказали в пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи.

В медучреждении сообщили, что труп мужчины был обнаружен 7 января.