Мёртвого мужчину нашли на скамейке у жилого дома в Актау
Причина смерти пока не установлена.
Вчера, 23:27
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Вчера, 23:27Вчера, 23:27
147Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
Тело 40-летнего умершего обнаружили у дома №13 в 26 микрорайоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники полиции вместе с фельдшерами скорой помощи проводят осмотр мужчины, лежащего на скамейке возле жилого дома в 26 микрорайоне.
Подробности инцидента рассказали в пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи.
В медучреждении сообщили, что труп мужчины был обнаружен 7 января.
"Вызов поступил в 13:46 часов. По прибытии бригады скорой помощи был обнаружен труп мужчины 1985 года рождения. Причина смерти пока не установлена, тело передано сотрудникам полиции для дальнейшего расследования", - сообщили в пресс-службе медучреждения.