  • 8 Января, 00:58
  • BAIGENEWS

Мёртвого мужчину нашли на скамейке у жилого дома в Актау

Причина смерти пока не установлена.

Вчера, 23:27
АВТОР
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Вчера, 23:27
Вчера, 23:27
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Тело 40-летнего умершего обнаружили у дома №13 в 26 микрорайоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники полиции вместе с фельдшерами скорой помощи проводят осмотр мужчины, лежащего на скамейке возле жилого дома в 26 микрорайоне.

Подробности инцидента рассказали в пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи.

В медучреждении сообщили, что труп мужчины был обнаружен 7 января.

"Вызов поступил в 13:46 часов. По прибытии бригады скорой помощи был обнаружен труп мужчины 1985 года рождения. Причина смерти пока не установлена, тело передано сотрудникам полиции для дальнейшего расследования", - сообщили в пресс-службе медучреждения.

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