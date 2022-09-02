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Kazinform.kz Сегодня, 12:02
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Фото: Kazinform.kz

Мёртвая кефаль на Каспии: факт подтвердился, ищут причины

В конце августа сотрудники инспекции обследовали территорию акватории Каспийского моря и обнаружили место массовой гибели рыб недалеко от участка "Жилая коса" на удалении четырёх км от берега, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

Экологи отметили, что по данным Казгидромета, с 18 по 23 августа 2022 года на Каспийском море наблюдались сгонные явления, то есть вода отступила на несколько десятков километров, от 5 до 25 км и рыба, при резком сгоне водных масс, осталась в углублении с небольшим объемом воды. Предварительно это и явилось возможной причиной гибели рыбы.

Рабочая группа из числа сотрудников департаментов экологии и полиции, ветеринарных служб и местного исполнительного органа выедет на место обнаружения погибшей рыбы для отбора проб воды, почвы и рыбы для установления причин её гибели.

Дополнительная информация будет сообщена по результатам выезда.

Ранее экологи отрицали факт гибели кефали на Каспии.

Видео: Минэкологии
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#экология #Каспий
Сегодня, 12:02
73
Журналист

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