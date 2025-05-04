В Казахстане стабильно растёт производство мяса. По состоянию на начало 2025 года в стране работает 213 мясоперерабатывающих предприятий, включая 34 с убойными цехами. Остальные — это малые и средние компании, которые также активно развиваются, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

По информации ведомства, за 2024 год в убойном весе было произведено порядка 1,2 миллиона тонн мяса — это на 4,3% больше, чем годом ранее. Особенно заметен рост по переработке говядины и баранины: объёмы достигли 270 тысяч тонн, что на 17% выше показателей 2023 года.

Увеличилось и производство готовой продукции. Свежего и охлаждённого мяса за год произвели 83,8 тысячи тонн — на 5% больше. Колбас стало больше на 5,2%, а мясных консервов — почти на 5%.

И в 2025 году положительная динамика сохраняется. За первый квартал объёмы выпуска мяса всех видов выросли почти на 3%, субпродуктов — сразу на 20%, колбас — на 12,6%, а консервов — на внушительные 34,6%.

"Заметный рост показывает и экспорт. В 2024 году за границу отправили более 22 тысяч тонн говядины и 17,5 тысяч тонн баранины. Основные покупатели — Узбекистан, Объединённые Арабские Эмираты и Иран. Причём в первые два месяца текущего года экспорт говядины и баранины удвоился. Колбасных изделий начали продавать за рубеж на 2,7% больше, а мясных консервов — в 3,6 раза больше, чем раньше", — отмечают в ведомстве.

Всё это стало возможным благодаря мерам господдержки. Государство компенсирует до 25% затрат переработчиков на строительство новых производств и модернизацию оборудования, а также субсидирует кредиты.