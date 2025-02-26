  • 26 Февраля, 02:24
  • BAIGENEWS

Мясо на миллион тенге украли в Акмолинской области

Записи с камер видеонаблюдения помогли выйти на след подозреваемого.

Сегодня, 01:26
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 01:26
Сегодня, 01:26
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Фото: polisia.kz

В Акмолинской области полицейские с помощью камер наблюдения установили подозреваемого в краже мяса на миллион тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Егиндыкольском районе директор ТОО обратился в полицию с заявлением о хищении мясной продукции. Выяснилось, что кражи происходили с декабря 2024 года по февраль 2025-го.

Опрошены сотрудники предприятия, сняты отпечатки пальцев и изучены записи с камер видеонаблюдения. Именно видеозаписи помогли выйти на след подозреваемого.

Полицией установлен 41-летний мужчина, которого проверяют на причастность к преступлению. 

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