Мясо на миллион тенге украли в Акмолинской области
Записи с камер видеонаблюдения помогли выйти на след подозреваемого.
Сегодня, 01:26
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Сегодня, 01:26Сегодня, 01:26
126Фото: polisia.kz
В Акмолинской области полицейские с помощью камер наблюдения установили подозреваемого в краже мяса на миллион тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В Егиндыкольском районе директор ТОО обратился в полицию с заявлением о хищении мясной продукции. Выяснилось, что кражи происходили с декабря 2024 года по февраль 2025-го.
Опрошены сотрудники предприятия, сняты отпечатки пальцев и изучены записи с камер видеонаблюдения. Именно видеозаписи помогли выйти на след подозреваемого.
Полицией установлен 41-летний мужчина, которого проверяют на причастность к преступлению.