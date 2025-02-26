В Акмолинской области полицейские с помощью камер наблюдения установили подозреваемого в краже мяса на миллион тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Егиндыкольском районе директор ТОО обратился в полицию с заявлением о хищении мясной продукции. Выяснилось, что кражи происходили с декабря 2024 года по февраль 2025-го.

Опрошены сотрудники предприятия, сняты отпечатки пальцев и изучены записи с камер видеонаблюдения. Именно видеозаписи помогли выйти на след подозреваемого.

Полицией установлен 41-летний мужчина, которого проверяют на причастность к преступлению.