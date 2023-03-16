Мясные кости, булавки, батарейки: чем опасны неожиданные находки детских эндоскопистов

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Ежедневно в Кызылординскую областную многопрофильную детскую больницу в экстренном порядке обращаются около 10-15 пациентов с инородными телами в органах. Дети во время игры могут проглотить, засунуть в ухо или нос разные предметы. По словам специалистов, инородные тела часто попадают в дыхательные пути, тем самым причиняя вред здоровью маленьких пациентов. В основном, с подобными ситуациями к врачам - эндоскопистом поступают дети возраста от одного года до шести лет. Какие предметы действительно могут быть опасны для ребенка, узнавала корреспондент BaigeNews.kz.

В Приёмном отделении детской больницы всегда многолюдно. При необходимости местные врачи готовы оказать экстренную помощь пациентом. Благо, материально - техническая база медицинского учреждения позволяет профессионально реагировать в критических ситуациях.

Серик Нусипходжаев - один из опытных специалистов больницы. Каждый его рабочий день проходит в усиленном режиме. Хирург с золотыми руками спас не одну детскую жизнь. В его практике много случаев, когда ребёнок проглатывал инородные тела. Врач хорошо знает, как нужно действовать в экстренных ситуациях. Ведь иногда каждая минута может стать решающей.

"Когда ребёнок задыхается, у многих родителей начинается паника. В этот момент нужно стараться сохранять спокойствие. Постараться помочь малышу, если не получается, сразу обращаться к врачам. Иногда дети засовывают себе в уши или нос мелкие предметы. Это могут быть детали игрушек, монеты, бусы, зёрна бобовых. В этом случае важно обратиться к лор-врачам. Самостоятельные попытки могут привести к осложнениям. Органы ребенка могут быть травмированы или начаться кровотечение. Из-за неправильных манипуляций предмет, который находится в полости носа может попасть в гортань или трахею. Это перекроет дыхание ребенка и спасти его будет очень сложно", - говорит хирург - эндоскопист.

Некоторое время назад в больницу обратились родители четырёхлетнего малыша. У ребенка была рвота, он жаловался на боли в животе. После осмотра врачей ему сделали ФГДС под общим наркозом. К сожалению, подозрение специалистов подтвердилось.

"По результатом эндоскопии мы обнаружили инородное тело в 12 - перстной кишке ребенка, это было кольцо от связки ключей. Ребёнок проглотил его больше трёх недель назад, родители об этом не знали. Они лечили малыша от простуды. С помощью специальных инструментов нам удалось извлечь предмет. В работе мы часто используем шипцы и "корзинки для захвата". Самое главное, ребёнок не пострадал", - рассказывает Серик Кенесович.

По словам, хирурга мелкие инородные тела, находясь в носу или в ухе, могут сразу не давать никаких симптомов. Однако через несколько дней у ребёнка могут появиться насморк, слизистые гнойные выделения с неприятным запахом и затруднение дыхания. Предметы в желудке и кишечнике тоже не всегда дают о себе знать сразу. Однако некоторое время спустя ребёнок начинает жаловаться на боли. Важно своевременно обращаться за медицинской помощью.

"Недавно к лор - врачу нашей больницы обратились родители 14-летнего подростка. Мама была обеспокоена неприятным запахом из носа своего ребенка. Риноскопия показала, что у мальчика в полости носа целый год находилась четырёхсантиметровая кость. Он сам не знает, как остаток пищи туда попал. Иногда дети ходят с инородными телами несколько месяцев, этот случай стал рекордным. Специалисты смогли помочь мальчику, кость вытащили, и пациент выписался домой", - рассказал врач.

Специалисты утверждают, что большую опасность для здоровья и жизни детей грозят батарейки. Ребёнок может случайно проглотить, засунить её себе в нос или ухо. В таком случае батарейку нужно немедленно извлечь. Они могут обжечь желудок или кишечник, также перфорировать слизистую оболочку носа. Медик советует родителям всегда быть бдительными и не оставлять детей без присмотра.

"К нам часто обращаются за помощью родители детей возраста от одного года до шести лет. Ребенок в этот период очень любопытный, для него всё интересно. Поэтому важно следить за малышом. Не надо покупать им игрушки с мелкими деталями. Будьте осторожны с монетами. Последствия безответственности взрослых могут быть трагичными. Мы обязаны сохранить безопасность детей", - заключил специалист.

Фото предоставлено медиками