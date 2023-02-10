Мясной мошенник обманул таразцев на 200 миллионов тенге

Фото: amiel.club

Несколько жителей Тараза обратились в полицию с заявлением о мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По их словам, неизвестный мужчина предлагал приобрести говядину из РФ по низким ценам. Потерпевшие согласились с предложением и с 2020 по 2022 годы передали мошеннику 200 миллионов тенге.

Сотрудниками полиции в Павлодаре задержан 36-летний подозреваемый. Он полностью признал свою вину. На данный момент водворен в ИВС.

По данному факту проводится расследование по части 4 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.