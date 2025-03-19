Мясная ярмарка пройдёт в Астане
Мероприятие приурочили к Наурызу.
Сегодня, 20:03
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Сегодня, 20:03Сегодня, 20:03
141Фото: акимат Астаны
В Астане 21, 22 и 23 марта будет проходить праздничная мясная ярмарка "Ет-Fest". В ней примут участие фермеры Акмолинской, Абайской и Павлодарской областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.
Торговлю развернут на парковке ТРЦ "Koktal" по адресу: проспект Тлендиева, 12а.
В торгово-развлекательном центре в эти дни пройдёт городская сельскохозяйственная ярмарка. Будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.
Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.
Городская ярмарка будет работать с 10:00 до 22:00. Мясная ярмарка - с 7:00 до 17:00.
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