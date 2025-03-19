В Астане 21, 22 и 23 марта будет проходить праздничная мясная ярмарка "Ет-Fest". В ней примут участие фермеры Акмолинской, Абайской и Павлодарской областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Торговлю развернут на парковке ТРЦ "Koktal" по адресу: проспект Тлендиева, 12а.

В торгово-развлекательном центре в эти дни пройдёт городская сельскохозяйственная ярмарка. Будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.

Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

Городская ярмарка будет работать с 10:00 до 22:00. Мясная ярмарка - с 7:00 до 17:00.