В Туркестанской области в городе Кентау была задержана 39-летняя женщина, подозреваемая в серии мошенничеств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Все началось два года назад, когда она пообещала вернуть долг за мясо, взятое у владельца мясного магазина, но так и не расплатилась. Вместо этого она скрылась, и выяснилось, что за это время она обманула нескольких торговцев мясом, не возвращая деньги, а затем перепродавая товар на рынке по низким ценам. Эти доходы женщина тратила на собственные нужды. В результате ее действий пострадавшим был причинен ущерб в размере 20 миллионов тенге.

В настоящее время дело передано в суд, и мошенница понесет наказание за свои преступления.