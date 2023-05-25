Мяч за 232 тысячи тенге хотели купить для школы в Шымкенте

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Школа в Шымкенте планировала купить баскетбольные мячи по 232 тысячи тенге за штуку. В ход госзакупок вмешались антикоррупционеры и сэкономили бюджету более 2,2 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Об инциденте на своей странице в Facebook рассказал глава департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту Даурен Ергарин.

"КГУ "Специализированная школа-гимназия для одарённых детей №90" утверждён план госзакупок 20 мячей на сумму 2,7 миллиона тенге. Каждая единица товара была рассчитана с завышением от двух до 10 раз. Мяч для баскетбола госучреждение планировало приобрести за 232 тысячи тенге, а волейбольный за 42 тысячи. Департаментом в адрес организатора закупа направлено рекомендательное письмо о пересмотре пунктов плана. Таким образом сэкономлено более 2,2 миллиона тенге", - сообщил Ергарин.

В целях экономии бюджетных средств Антикоррупционная служба регулярно проводит мониторинг веб-портала "Единое окно закупок", который увеличивает прозрачность и доступность рынка закупок.