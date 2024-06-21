Мы же не формируем график Луны - Жакупова о пропавшем выходном на Курбан айт

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова объяснила, почему отменили выходной день на Курбан айт, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я прекрасно понимаю чувства наших казахстанцев. В конце года мы запрашиваем буквально у всех государственных органов, которые имеют отношение к определению праздничных дней. В том числе ДУМК. Они официально нам представили информацию, что первый день Курбан айта у нас будет 17 числа. В соответствии с этим и был составлен календарь", - сказала Жакупова в кулуарах Мажилиса.

Она добавила, что в письме ДУМКа была сноска, что этот день может сдвигаться в зависимости от календаря.

"Поэтому мы получили официальное письмо буквально за две недели до наступления Курбан айта, что первый день будет 16 июня. В соответствии с законодательством, этот день приходится на выходной", - сказала министр.

Журналисты уточнили у главы Минтруда, будут ли на следующий год как то поточнее составлять календарь выходных и праздничных дней Казахстана.