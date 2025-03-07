О ситуации в нефтегазовой отрасли и взаимодействии с международными партнёрами в рамках соглашения ОПЕК+ высказался министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Он прокомментировал сообщения о превышении Казахстаном установленных квот по добыче нефти, передаёт BaigeNews.kz.

Саткалиев отметил, что некоторое увеличение объёмов производства связано с проведением тестовых работ в рамках проекта будущего расширения и управления устьевым давлением на месторождении Тенгиз.

"Эти работы носят временный характер и являются частью технологического процесса подготовки к выходу проекта на полную мощность, который запланирован на вторую половину года", – пояснил министр.

Он подчеркнул, что Казахстан полностью привержен своим обязательствам в рамках ОПЕК+ и предпринимает все необходимые шаги для обеспечения их выполнения. Министерство энергетики провело консультации с акционерами международных консорциумов, разрабатывающих крупнейшие месторождения в стране. Казахстан представит обновлённый план компенсации перепроизведенных с января 2024 года объёмов с большей нагрузкой на более ранние месяцы.