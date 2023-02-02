"Мы всё сделаем!" - Уранхаев  "расшифровал" план развития области Абай

Фото: dostoprimechatelnosti-m.ru

В Абайской области стартовала индустриальная пятилетка. Планы социально-экономического развития нового казахстанского региона весьма внушительны. Местные жители после завершения всех проектов надеются на повышение качества жизни. Как, когда и на какие деньги будет расти и развиваться область? Своим видением реализации плана поделился глава области Нурлан Уранхаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Комплексный план социально-экономического развития Абайской области на 2023-2027 годы можно сравнить, пожалуй, с "Посланием" народу Казахстана, только в границах одного региона. Это, своего рода, список главных дел, которые нужно сделать в ближайшие годы, чтобы потом долго оставаться в ресурсе.

Грандиозный перечень включает вопросы развития АПК, горно-добывающей промышленности, медицины и образования, туризма и спорта. Работа по его реализации уже началась – в Семее активно ведутся переговоры с инвесторами.

ДЕЛО НА МИЛЛИАРД!

Так сколько же потратят на развитие области Абай за пять лет? Сумма реализации комплексного плана составляет 1 триллион 897,3 миллиардов тенге. На эти средства планируется реализовать больше 100 проектов по девяти направлениям. По словам Уранхаева, крупнейшее финансовое вливание ожидается в промышленность региона – 630,1 миллиардов тенге.

Территория Абайской области – это богатейшая земля в плане залежей полезных ископаемых, меди, золота. Незримые богатства, по которым каждый день ходят сотни тысяч людей, в будущем станут ценным сырьём благодаря строительству ряда объектов. Планируется построить завод по обогащению хромитов и производству высокоуглеродистого феррохрома; провести разведку и геологические изыскания для выявления полезных ископаемых; разработать месторождение меди "Айдарлы" и месторождение подземных вод "Жанарское" с дальнейшим строительством горно-обогатительного комбината.

"Промышленная разработка месторождения "Айдарлы" в Аягозском районе заинтересовала "Русскую медную компанию". Инвесторы готовы вложить в это дело миллиард долларов США", - рассказал аким об очевидных планах.

Фото акимата

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЧТО-ТО ЛОМАЕТСЯ…

Ещё один многомиллиардный трансфер (732,9 миллиардов тенге) поможет привести в порядок угнетённое временем и бездействием жилищно-коммунальное хозяйство области. В ближайшие годы специалисты займутся строительством и реконструкцией тепловых источников (163,4 миллиардов тенге), сетей электроснабжения (27,5 миллиардов тенге), водоснабжения (26,5 миллиардов тенге), канализационно-очистных сооружений (31,5 миллиардов тенге). Львиная доля инвестиций – 481,8 миллиардов тенге предусмотрено на строительство долгожданной ТЭЦ в г. Семей. Кто именно возьмётся за этот грандиозный проект – пока неизвестно.

"Если со стороны Рубцовска нам будут проводить газ, то в этом случае твёрдое топливо можно частично заменить газом. А значит и ТЭЦ буде построена по другой технологии. Сейчас пока неизвестно", - пояснил аким Абайской области и поделился своими впечатлениями о работе теплового хозяйства Семея. "Эту зиму, если всё будет нормально, мы переживём. Ни для кого не секрет - каждый день у нас случаются аварии! Каждый день что-то чиним, каждый день что-то ломается! Хотелось бы, конечно, чтобы такого не было. Вот вы не поверите: когда мне начинает звонить или писать Гариков (заместитель акима области Абай – прим. авт.) или Туленбергенов (директор ТОО "Теплокоммунэнерго" г. Семей) у меня начинает сердце замирать - вдруг опять что-то такое произошло!

ОБЛАСТЬ НОВАЯ – ПЛАНЫ СТАРЫЕ

Больше полвека Семипалатинский мясокомбинат кормил миллионы людей по всему миру. После того, как легендарное производство разобрали по частям, город-кормилец остался без мясо-перерабатывающей промышленности. Животноводческие и откормочные площадки выдают сотни тысяч крупно- и мелко-рогатого сырья в год. Вот только перерабатывать в родных краях его негде.

Поэтому одной из приоритетных задач Комплексного плана в сфере АПК и продовольственной безопасности является строительство мясо-перерабатывающего комбината (9,8 миллиардов тенге). Кроме того в планах строительство инфраструктуры к участкам орошения (13,6 миллиардов тенге), молочно товарных ферм (10,5 миллиардов тенге). Ещё 40 миллиардов планируется направить на финансирование проектов по производству и переработке сельхозпродукции.

"По 18 миллиардам тенге на два следующих года по линии Министерство сельского хозяйства выделяет средства на развитие. Вне комплексного плана порядка 69 миллиардов тенге будет направлено в нашу область. В плане построить гормолзавод. Хотим вернуть его, но для того, чтобы он хорошо работал, нужно развивать молочно-товарные фермы. И дело даже не в том, что наше молоко увозят в Усть-Каменогорск, просто в нашем городе должен быть свой гормолзавод. Свои свежие молоко, кефир, творог и мороженое нужны всегда!", - поделился своим мнением Нурлан Уранхаев.

Большой эффект на региональную и в целом на национальную экономику окажет строительство железной дороги от Аягоза через Бахты до границы Китая, а также создание сухого порта и логистического центра. На транспортно-логистическое направление по Комплексному плану предусмотрено 137,8 миллиардов тенге.

По подсчётам главы области, грузопоток увеличится до 20 миллионов тонн в год.

"Железнодорожные стандарты с Китаеум у нас разные – у них узкоколейка, у нас – широкая колея. Для того, чтобы состыковать их, будут ставиться логистические предприятия. Разгрузка, загрузка, замена колёс с узкоколейки на наши стандарты. Плюс вся железная дорога будет идти вдоль населённых пунктов. Думаю, эта идея сработает. В пятницу вечером сел человек в поезд, к обеду искупался в Алаколе, а на следующий день вернулся домой", - рассказал глава региона о своём видении работы логистического хаба, добавив при этом, что в Аксуате скоро начнётся строительство аэропорта.

ДЕНЬГИ ОСЕДАЮТ, КАДРЫ УЕЗЖАЮТ

Качественное развитие области возможно при наличии качественных кадров. Аким области заверил, что если не хватит своих специалистов, то строить "новую область" приедут из других регионов страны. Тем не менее, вопрос дефицита отдельных кадров - важная тема, которую аким области держит на своём контроле. Например, сейчас области не хватает 14 директоров школ. В то время как наблюдается переизбыток среднего медицинского персонала. Поэтому Уранхаев затронул вопрос оптимизации средних профессиональных учебных заведений.

"Есть колледжи, которые дублируют друг друга. Живут за счёт госзаказов, которые получают из нашего бюджета. У нас три медицинских колледжа. При этом дефицита медсестёр по области нет. Я спрашиваю - куда деваются наши медсестры? А они уезжают в другие области – Павлодар, Усть-Каменогорск. Тогда встречный вопрос - почему мы должны платить деньги и обучать кадры для других регионов? Вопросы с трудоустройством молодёжи вызывают вопрос", - озвучил проблемную тему чиновник.

Оптимизировать существующие заведения и построить новые. В рамках поручения главы государства аким области Абай предложил построить IT-колледж и физкультурный техникум, которых нет в Семее, при этом актуальность которых растёт с каждым днём. Ещё одно решение проблемы дефицита кадров, которую предложил Уранхаев, – это передача ряда колледжей крупным предприятиям, которые могли бы готовить кадры для существующих крупных производств области.

НЕ ПО ПЛАНУ

Индустриальная пятилетка, которая стартует в этом году, позволит обеспечить устойчивую экономику области Абай, а также обеспечить занятостью около 14 тысяч человек. Приток частных инвестиций составит около 1,3 триллиона тенге. В рамках Комплексного плана планируется построить 7 медицинских объектов, в том числе Областную больницу, Центр крови, школы, детские сады, гостиницы по известной франшизе, дом отдыха на Алаколе, спорткомплексы, объекты культуры и многое другое.

Параллельно в области будет идти развитие "не по плану". Так, в Семее могут появиться Ледовый дворец, Конгресс-холл, здание Национального банка, ДП.