Лента новостей
- Алматинский курьер провалился в овраг на Шымбулаке и едва не замёрз 19:29 93
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 19:14 144
- "Мы всё сделаем!" - Уранхаев "расшифровал" план развития области Абай 18:56 172
- Потоп в Туркестанской области: глава МЧC вылетит в регион 18:49 207
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 18:26 222
- Оскорбившую подчинённого сотрудницу полиции освободили от ответственности в Шымкенте 18:20 253
- Многомиллионные товарные кредиты оформляли на алматинцев двое мужчин 18:01 259
- Партия Respublica созывает первый внеочередной съезд 17:51 296
- Токаева проинформировали о результатах деятельности РОО "Организация ветеранов" 17:30 292
- Актёр фильма "Паралимпиец" получил награду на кинофестивале ШОС в Индии 17:18 313
- Обязательную уплату налога не будут требовать при продаже авто в Казахстане 17:06 338
- Круглосуточное дежурство организовали на паводкоопасных участках дорог в Казахстане 16:46 400
- Берик Беркимбаев освобождён от должности зампреда Агентства РК по делам государственной службы 16:33 392
- От незаконных штрафов защитили предпринимателей в Акмолинской области 16:14 338
- Турция вводит запрет на ввоз необработанного табака из Казахстана 15:39 420
- Деятельность ЕАЭС должна иметь сугубо экономическую направленность — Алихан Смаилов 15:32 359
- Более миллиарда тенге потратят на бесплатные кружки для детей в Карагандинской области 15:23 408
- ЛРТ в Астане запустят в 2024 году — аким Астаны 15:22 432
- Пользоваться услугами официальных туроператоров порекомендовали казахстанским паломникам 15:19 400
- Искусство созерцания. Выставка изящных предметов Японии открылась в Астане 15:02 330
- Amanat — наш главный конкурент: ОСДП провела съезд партии 14:47 474
- На самом высоком уровне поручил Токаев провести Всемирные игры кочевников в Казахстане 14:38 360
- Обеспечить камнем строительство 400 школ готовы отечественные компании 14:36 379
- Огромную кисту извлекли из мозга девушки нейрохирурги Семея 14:09 585
- ЦИК допустил партии Respublica и "Байтак" к выборам 14:06 277
- Свыше 1 тысячи таблеток трамадола изъяли полицейские в Туркестанской области 13:42 476
- Более 400 фактов интернет-мошенничества зарегистрировали в столице за месяц 13:30 385
- ДТП двух автобусов в Алматы: врачи рассказали о состоянии пострадавших 13:29 511
- Павлодарские полицейские нашли мужчину, выстрелившего в собаку на парковке 13:12 367
- Цены на продукты в Казахстане выросли за год более чем на 25 процентов 13:09 523
- Депутат предложил построить новую ТЭЦ в Усть-Каменогорске 12:49 517
- Утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала Казахстана 12:46 375
- В Казахстане упростят процедуру решения трудовых конфликтов 12:38 480
- Разовые разрешения на ввоз незарегистрированных лекарств могут привести к смерти казахстанцев 12:37 524
- Сенатор Жусип: Цифровой аутизм — страшная болезнь XXI века 12:29 395
- Алматы вошёл в топ-5 городов Азии, наиболее готовых к цифровизации 12:28 324
- Более 20 лет сотрудники обанкротившейся компании не могут получить положенные выплаты 12:22 349
- Казахстанцы теперь смогут подать заявление в ЗАГС через банк 12:21 433
- Минфин: Сумму финансирования партий в парламенте могут пересмотреть 12:12 378
- В Алматы снова столкнулись два автобуса: есть пострадавшие 12:09 379
- В Казахстане легализовали 10 тысяч иностранных авто 11:53 433
- Никаких опасений нет — Жамаубаев о дальнейшей судьбе Jusan Bank 11:50 563
- Казахстанская легкоатлетка завоевала "золото" крупного международного турнира 11:43 598
- Кыргызстану продлили сроки модернизации пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС 11:35 345
- Потоп в Туркестанской области: из-за дождя затопило Туркестан, Кентау и три района 11:28 439
- Ерулан Жамаубаев прокомментировал закрытие торгового представительства в РФ 11:16 413
- Более 20 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг в январе 11:09 363
- Три основных источника загрязнения атмосферы определили в Казахстане 10:55 427
- Родила в подгузник: как наказали врачей и акушеров в Уральске 10:53 3715
- Мужчина выстрелил в собаку на автостоянке в Павлодаре 10:37 747
- Сенат прекратил полномочия депутата Гульмиры Каримовой 10:27 472
- АФМ завершил расследование в отношении монополиста по перевозке грузов из Китая в Казахстан 10:10 432
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 09:39 627
- Сколько человек заразились COVID-19 за сутки, рассказали в Минздраве 08:47 411
- Казахстан разгромно выиграл юниорский чемпионат мира по хоккею 08:29 800
- Население Казахстана за год выросло на 260 тысяч человек 07:42 438
- В Атырау в общежитии обвалилась стена, студентов эвакуировали 06:37 809
- Елена Рыбакина номинирована на "Лучшую теннисистку месяца" 05:19 511
- Некоторым стипендиатам программы "Болашак" сократили срок отработки 04:28 485
- Токаев лично поздравил казахстанскую шахматистку Бибисару Асаубаеву 03:41 542
- Огромную партию лука пытались вывезти из Казахстана 02:15 659
- Закрытие торгового представительства РК в России объяснили в Минторговли 01:42 754
- "15 жилых комплексов и ни одной школы" — застройку Астаны обсудили в Amanat 00:28 655
- Наехал на авто на полицейских: в Актобе осудили участника январских событий 01.02.2023 719
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 900
- Новый собственник ТЭЦ Риддера опроверг заявление Куантырова о повышении тарифа 01.02.2023 558
- Токаев отметил заслуги 73-летнего спортсмена из Карагандинской области 01.02.2023 622
- Погоня за водителем попала на видео в Кызылординской области 01.02.2023 453
- Планы по добыче нефти в Казахстане озвучили в Минэнерго 01.02.2023 672
- "Задирал юбку, гладил по колену" - жертвы харассмента в Казахстане рассказали свои истории 01.02.2023 2116
- Скаутинг для детей, льготные авиабилеты и система учёта туристов. Как развивается туризм в Казахстане 01.02.2023 469
- Сколько автомобилей легализовали в Казахстане 01.02.2023 535
- Сильные осадки прогнозируют синоптики в Казахстане 01.02.2023 705
- Главы правительств Армении, Беларуси, Кыргызстана и России встретятся в Алматы 01.02.2023 636
- Филиал университета Heriot-Watt откроют в Актобе 01.02.2023 3100
- Контакты руководителей территориальных департаментов опубликовал Антикор 01.02.2023 654
- В Казахстане презентовали первую школу, построенную на изъятые у коррупционеров деньги 01.02.2023 609
- Женская сборная Казахстана по пулевой стрельбе завоевала "золото" Кубка мира 01.02.2023 634
- Новую партию намерены создать в Казахстане 01.02.2023 786
- Фильм про Каныша Сатпаева выходит в прокат 01.02.2023 809
"Мы всё сделаем!" - Уранхаев "расшифровал" план развития области Абай
В Абайской области стартовала индустриальная пятилетка. Планы социально-экономического развития нового казахстанского региона весьма внушительны. Местные жители после завершения всех проектов надеются на повышение качества жизни. Как, когда и на какие деньги будет расти и развиваться область? Своим видением реализации плана поделился глава области Нурлан Уранхаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Комплексный план социально-экономического развития Абайской области на 2023-2027 годы можно сравнить, пожалуй, с "Посланием" народу Казахстана, только в границах одного региона. Это, своего рода, список главных дел, которые нужно сделать в ближайшие годы, чтобы потом долго оставаться в ресурсе.
Грандиозный перечень включает вопросы развития АПК, горно-добывающей промышленности, медицины и образования, туризма и спорта. Работа по его реализации уже началась – в Семее активно ведутся переговоры с инвесторами.
ДЕЛО НА МИЛЛИАРД!
Так сколько же потратят на развитие области Абай за пять лет? Сумма реализации комплексного плана составляет 1 триллион 897,3 миллиардов тенге. На эти средства планируется реализовать больше 100 проектов по девяти направлениям. По словам Уранхаева, крупнейшее финансовое вливание ожидается в промышленность региона – 630,1 миллиардов тенге.
Территория Абайской области – это богатейшая земля в плане залежей полезных ископаемых, меди, золота. Незримые богатства, по которым каждый день ходят сотни тысяч людей, в будущем станут ценным сырьём благодаря строительству ряда объектов. Планируется построить завод по обогащению хромитов и производству высокоуглеродистого феррохрома; провести разведку и геологические изыскания для выявления полезных ископаемых; разработать месторождение меди "Айдарлы" и месторождение подземных вод "Жанарское" с дальнейшим строительством горно-обогатительного комбината.
"Промышленная разработка месторождения "Айдарлы" в Аягозском районе заинтересовала "Русскую медную компанию". Инвесторы готовы вложить в это дело миллиард долларов США", - рассказал аким об очевидных планах.
Фото акимата
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЧТО-ТО ЛОМАЕТСЯ…
Ещё один многомиллиардный трансфер (732,9 миллиардов тенге) поможет привести в порядок угнетённое временем и бездействием жилищно-коммунальное хозяйство области. В ближайшие годы специалисты займутся строительством и реконструкцией тепловых источников (163,4 миллиардов тенге), сетей электроснабжения (27,5 миллиардов тенге), водоснабжения (26,5 миллиардов тенге), канализационно-очистных сооружений (31,5 миллиардов тенге). Львиная доля инвестиций – 481,8 миллиардов тенге предусмотрено на строительство долгожданной ТЭЦ в г. Семей. Кто именно возьмётся за этот грандиозный проект – пока неизвестно.
"Если со стороны Рубцовска нам будут проводить газ, то в этом случае твёрдое топливо можно частично заменить газом. А значит и ТЭЦ буде построена по другой технологии. Сейчас пока неизвестно", - пояснил аким Абайской области и поделился своими впечатлениями о работе теплового хозяйства Семея.
"Эту зиму, если всё будет нормально, мы переживём. Ни для кого не секрет - каждый день у нас случаются аварии! Каждый день что-то чиним, каждый день что-то ломается! Хотелось бы, конечно, чтобы такого не было. Вот вы не поверите: когда мне начинает звонить или писать Гариков (заместитель акима области Абай – прим. авт.) или Туленбергенов (директор ТОО "Теплокоммунэнерго" г. Семей) у меня начинает сердце замирать - вдруг опять что-то такое произошло!
ОБЛАСТЬ НОВАЯ – ПЛАНЫ СТАРЫЕ
Больше полвека Семипалатинский мясокомбинат кормил миллионы людей по всему миру. После того, как легендарное производство разобрали по частям, город-кормилец остался без мясо-перерабатывающей промышленности. Животноводческие и откормочные площадки выдают сотни тысяч крупно- и мелко-рогатого сырья в год. Вот только перерабатывать в родных краях его негде.
Поэтому одной из приоритетных задач Комплексного плана в сфере АПК и продовольственной безопасности является строительство мясо-перерабатывающего комбината (9,8 миллиардов тенге). Кроме того в планах строительство инфраструктуры к участкам орошения (13,6 миллиардов тенге), молочно товарных ферм (10,5 миллиардов тенге). Ещё 40 миллиардов планируется направить на финансирование проектов по производству и переработке сельхозпродукции.
"По 18 миллиардам тенге на два следующих года по линии Министерство сельского хозяйства выделяет средства на развитие. Вне комплексного плана порядка 69 миллиардов тенге будет направлено в нашу область. В плане построить гормолзавод. Хотим вернуть его, но для того, чтобы он хорошо работал, нужно развивать молочно-товарные фермы. И дело даже не в том, что наше молоко увозят в Усть-Каменогорск, просто в нашем городе должен быть свой гормолзавод. Свои свежие молоко, кефир, творог и мороженое нужны всегда!", - поделился своим мнением Нурлан Уранхаев.
Большой эффект на региональную и в целом на национальную экономику окажет строительство железной дороги от Аягоза через Бахты до границы Китая, а также создание сухого порта и логистического центра. На транспортно-логистическое направление по Комплексному плану предусмотрено 137,8 миллиардов тенге.
По подсчётам главы области, грузопоток увеличится до 20 миллионов тонн в год.
"Железнодорожные стандарты с Китаеум у нас разные – у них узкоколейка, у нас – широкая колея. Для того, чтобы состыковать их, будут ставиться логистические предприятия. Разгрузка, загрузка, замена колёс с узкоколейки на наши стандарты. Плюс вся железная дорога будет идти вдоль населённых пунктов. Думаю, эта идея сработает. В пятницу вечером сел человек в поезд, к обеду искупался в Алаколе, а на следующий день вернулся домой", - рассказал глава региона о своём видении работы логистического хаба, добавив при этом, что в Аксуате скоро начнётся строительство аэропорта.
ДЕНЬГИ ОСЕДАЮТ, КАДРЫ УЕЗЖАЮТ
Качественное развитие области возможно при наличии качественных кадров. Аким области заверил, что если не хватит своих специалистов, то строить "новую область" приедут из других регионов страны. Тем не менее, вопрос дефицита отдельных кадров - важная тема, которую аким области держит на своём контроле. Например, сейчас области не хватает 14 директоров школ. В то время как наблюдается переизбыток среднего медицинского персонала. Поэтому Уранхаев затронул вопрос оптимизации средних профессиональных учебных заведений.
"Есть колледжи, которые дублируют друг друга. Живут за счёт госзаказов, которые получают из нашего бюджета. У нас три медицинских колледжа. При этом дефицита медсестёр по области нет. Я спрашиваю - куда деваются наши медсестры? А они уезжают в другие области – Павлодар, Усть-Каменогорск. Тогда встречный вопрос - почему мы должны платить деньги и обучать кадры для других регионов? Вопросы с трудоустройством молодёжи вызывают вопрос", - озвучил проблемную тему чиновник.
Оптимизировать существующие заведения и построить новые. В рамках поручения главы государства аким области Абай предложил построить IT-колледж и физкультурный техникум, которых нет в Семее, при этом актуальность которых растёт с каждым днём. Ещё одно решение проблемы дефицита кадров, которую предложил Уранхаев, – это передача ряда колледжей крупным предприятиям, которые могли бы готовить кадры для существующих крупных производств области.
НЕ ПО ПЛАНУ
Индустриальная пятилетка, которая стартует в этом году, позволит обеспечить устойчивую экономику области Абай, а также обеспечить занятостью около 14 тысяч человек. Приток частных инвестиций составит около 1,3 триллиона тенге. В рамках Комплексного плана планируется построить 7 медицинских объектов, в том числе Областную больницу, Центр крови, школы, детские сады, гостиницы по известной франшизе, дом отдыха на Алаколе, спорткомплексы, объекты культуры и многое другое.
Параллельно в области будет идти развитие "не по плану". Так, в Семее могут появиться Ледовый дворец, Конгресс-холл, здание Национального банка, ДП.
"Самая большая проблема была даже не в том, чтобы защитить этот комплексный план. А всё- таки проектно сметная документация, которую нам нужно сделать. А это огромные деньги. Её надо вовремя исполнить. Не исполним - не получим средства. Но мы привлекли инвесторов, и из нашего бюджета. Поэтому, я думаю, мы всё это успеем сделать и сделаем", - выразил надежду и подытожил обсуждение Комплексного плана Нурлан Уранхаев.
-
Trend news
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 899
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 1494
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 67722
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 19878
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 21542
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 1604
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 4489
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 6607
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 1558
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 1967
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 1709
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 248011
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 1413
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 1527
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 2791
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 2398
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 1790
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 1791
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 3363
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 2812
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 3470
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 1905
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 1876
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 2470
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 1999
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 2590
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 2020
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 2225
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 3959
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 2377
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 2319
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 13413
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 2094
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 2585
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 6046
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 2560
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 2933
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 3492
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 9720
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 2836
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 16368
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 3702
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 3007
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 131396
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 2857
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 40227
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 6530
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 6197
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 6185
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 16132
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 6735
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 20070
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 9940
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 3092
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 3710
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 3074
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 3517
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 26359
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 8746
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 2892
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 5811
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 3212
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 3692
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 10469
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 10055
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 9033
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 5175
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 5374
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 5492
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 7392
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 3667
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 4310
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 4911
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 55591
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 4795
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 6874
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 4276
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 5114
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 5455
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 5787
-
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 18:26 219
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 09:39 627
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 600
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 726
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 684
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 810
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 791
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 883
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 712
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 738
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 738
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 1051
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 710
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 779
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 792
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 810
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 868
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 800
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 1033
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 1172
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 1075
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 1570
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 1486
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 2174
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 1598
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 1542
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 2131
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 1676
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 2224
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 1885
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 2099
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 2213
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 2227
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 2160
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 2131
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 1992
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 2186
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 2275
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 2248
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 2251
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 2479
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 2360
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 2676
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 2757
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 2606
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 2609
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 2763
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 2710
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 2925
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 2789
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 2710
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 2803
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 2958
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 5292
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 3513
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 4081
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 5058
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 4727
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 4698
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 4615
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 4170
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 5685
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 5678
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 7329
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 7424
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 7375
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 5795
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 5672
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 5947
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 6355
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 5807
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 5388
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 6804
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 6578
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 7082
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 6984
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 6855
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 7181
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 7817
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 8192