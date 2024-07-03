Мы вступили в "золотой" период развития взаимоотношений - Токаев о сотрудничестве с Китаем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином высказался о взаимоотношении двух стран, передаёт BaigeNews.kz.

"Господин Председатель, я очень рад встретиться с Вами в нашей столице Астане. Вы приехали в нашу страну с государственным визитом. Я вам очень благодарен. Прежде всего, я считаю, что это яркое проявление стремления к дальнейшему укреплению всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем. Казахстан придает большое значение укреплению дружественного соседства и многовековой дружбы между нашими странами. Благодаря нашим совместным усилиям мы наладили межгосударственное сотрудничество, которое является образцом перемен и включает в себя различные направления. Мы можем с уверенностью сказать, что наши двусторонние отношения вступили в новый "золотой" период развития", - отметил Токаев.

По его словам, отношения между двумя странами способствуют стабильному социальному, экономическому развитию и повышению благосостояния народов.