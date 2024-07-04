Мы встречаемся в сложных глобальных условиях - генсек ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш выступил на встрече "ШОС плюс", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы встречаемся в сложных глобальных условиях. Мы видим бушующие войны, геополитические разногласия, эпидемию безнаказанности, откат от цели устойчивого развития, цинизм и кризис доверия. Люди, к сожалению, начинают терять веру в многосторонность. Они указывают на невыполненные обещания, двойные стандарты и огромное неравенство", - сказал Антониу Гутерриш.

Генсек ООН отметил, что центральной целью многосторонней системы должен быть мир. Это предварительное условие осуществления прав человека.

Антониу Гутерриш заверил, что ООН готова сотрудничать с ШОС в вопросах борьбы с терроризмом по всему миру. Он также привлек внимание участников форума к климатической повестке и вопросам экологии, необходимости сокращения потребления ископаемого топлива.

"Нам нужны гораздо большие амбиции по сокращению выбросов", - сказал он.

Антониу Гутерриш поднял и тему развития цифровых технологий и искусственного интеллекта, активное внедрение которых в развитых странах часто лишь усиливает неравенство в мире.