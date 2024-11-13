Мы всецело поддерживаем все инициативы предпринимателей - Олжас Бектенов

В рамках рабочей поездки в Кызылординскую область Премьер-министр Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Главы государства, данных в Послании по повышению благосостояния и качества жизни сельчан в рамках программы "Ауыл аманаты", диверсификации экономики посредством развития АПК, а также модернизации объектов социальной инфраструктуры для предоставления жителям качественных образовательных услуг.

В селе Бесарык Сырдарьинского района Премьер-министр ознакомился с успешными примерами реализации программы "Ауыл аманаты" и социальной ответственности бизнеса. ТОО "Абай Даулет" создана производственная площадка, где реализовано 13 бизнес-инициатив сельчан на 318,2 млн тенге. Открыты цеха по производству полуфабрикатов, пластиковой посуды, изделий из дерева, текстильной, кондитерской продукции, мыла и др. Олжас Бектенов ознакомился с линейкой выпускаемой сельчанами продукции.

Для широкого распространения положительного опыта ведется работа по открытию аналогичных бизнес-инкубаторов не менее чем в 3-4 селах каждого района области.

Всего в Кызылординской области в рамках программы "Ауыл аманаты" в текущем году реализовано 575 проектов в обрабатывающей промышленности, животноводстве, растениеводстве и других перспективных направлениях с созданием 610 рабочих мест.

На примере завода "Kaz Fries" руководителю Правительства представили меры по раскрытию потенциала в области глубокой переработки продукции АПК. Мощность предприятия — до 150 кг картофеля фри в час, готовую продукцию замораживают и реализуют на внутреннем рынке. Директор ТОО "Абай-Даулет" Мурат Сарсенбаев проинформировал о планах по дальнейшему расширению производственных мощностей многопрофильной компании, занимающейся растениеводством, птицеводством, животноводством и выпуском строительной продукции.

Важно отметить, что товарищество вносит большой вклад в развитие села. На эти цели компанией с 2018 года выделено свыше 1,5 млрд тенге. Средства направлены на благоустройство, озеленение, ремонт социальных объектов: школы на 360 мест, детского сада на 120 мест и врачебной амбулатории. За счет спонсорской поддержки в текущем году капитально отремонтирован Дом культуры на 150 человек. Здесь реализуется инициированная Президентом концепция "Адал адам", направленная на воспитание молодежи в духе патриотизма, духовности и нравственности.

Открыты кружки детского творчества, создан музыкальный творческий коллектив. Кроме того, в культурном центре "Адал адам" установлена подкаст-студия, где в прямом эфире обсуждаются актуальные вопросы развития сельского бизнеса, зрителей знакомят с продукцией, произведенной в местных цехах.

Премьер-министр подчеркнул значимость вклада бизнеса в улучшение качества жизни в сельской местности.

"Развитие села, стимулирование продуктивной занятости, создание качественной социальной инфраструктуры являются одними из приоритетных задач Правительства. В данном направлении мы всецело поддерживаем все инициативы предпринимателей. Если у каждого казахстанского села появится ответственная поддержка со стороны тех, кто строит бизнес на этой земле, тогда качество жизни населения будет улучшаться более динамично", — отметил Олжас Бектенов и подчеркнул необходимость дальнейшего масштабирования опыта развития села Бесарык.

В Кызылорде Премьер-министр посетил производственные площадки агроиндустриального комплекса ТОО "Жан Арай", где на сегодня создано 200 рабочих мест. Предприятие занимается производством риса, комбикормов, переработкой и хранением фруктов и овощей. Функционируют два завода: по производству комбикормов мощностью 80 тонн продукции в сутки и переработке риса мощностью 150 тонн крупы ежесуточно. Кроме того, имеется овощехранилище емкостью 4 тыс. тонн, что позволяет обеспечить стабильность цен в межсезонье на социально значимые продукты. Продукция комплекса реализуется в Казахстане и экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья – Турцию, Ирак, Россию, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Беларусь и др.

В областном центре Олжас Бектенов также ознакомился с принимаемыми мерами по повышению охвата детским дополнительным образованием. Новый Дворец школьников, построенный за счет частных инвестиций, введен в эксплуатацию в октябре т.г. Стоимость проекта — 2,4 млрд тенге. Социальный объект вместимостью до 350 человек обеспечен новым оборудованием, способствующим всестороннему развитию школьников разных возрастов — гидропоника, робототехника, промышленный дизайн, телестудия и др.

Здесь же Премьер-министра проинформировали о мерах, принимаемых в Кызылординской области по трансформации системы профтехобразования и подготовки кадров в рамках объявленного Президентом Года рабочих профессий. В регионе функционируют 28 колледжей, где на сегодня обучаются свыше 20 тыс. студентов, из них порядка 5 тыс. — по рабочим специальностям.

В 2024-2025 учебном году во всех районах области открылись 7 учебно-производственных комбинатов. Краткосрочными курсами профессиональной подготовки охвачено около 300 человек. Первый комбинат был открыт в 2022 году на базе городской школы-лицея. Выпущено 164 специалиста по таким востребованным профессиям, как повар, швея, графический дизайнер и др. Опыт планируется масштабировать.