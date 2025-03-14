На Национальном курултае в Бурабае президент Казахстана заявил, что мы стали свидетелями и даже участниками масштабной трансформации мира, передаёт BaigeNews.kz.

"Его эволюция очевидна. Появились новые смыслы и нарративы, неординарные взгляды и подходы к решению узловых международных проблем. Беспрецедентная конфликтность, острый кризис взаимного доверия, ползучая эрозия международного права, экономические войны стали неотъемлемой частью нынешней ситуации в мире. Все это происходит на фоне появления нового технологического уклада, обострения борьбы за критические ресурсы, переформатирования производственных и торгово-логистических цепочек, техногенных и природных катастроф", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Звучат мнения авторитетных политиков и аналитиков, что мир находится в преддверии неуправляемого хаоса или нового смутного времени.

"Старый миропорядок рушится, а контуры нового времени пока чётко не проявились. Буквально на наших глазах история выходит на новый виток спиралевидного развития. Утрачивает свою актуальность глобализм, на первый план выходят государственный национализм, стремление к разделу сфер влияния, регионализация мировой политики", - сказал он.

По словам президента, многим странам десятилетиями навязывали так называемые демократические моральные ценности, включая ЛГБТ, и под этой вывеской международные неправительственные фонды и организации грубо вмешивались в их внутренние дела.

"На поверку всё оказалось проще простого – разворовывались миллиардные бюджеты. Личные капиталы практически всех радетелей "за прогресс и демократию", "права человека", "свободу прессы", "борьбу с коррупцией" никак не совпадают с их заработной платой. Поэтому работа, развёрнутая нынешней американской администрацией во главе с президентом Трампом по выявлению масштабных злоупотреблений и разоблачению политического лицемерия "глубинного государства", восстановлению традиционных моральных ценностей, заслуживает поддержки. Всем известно, всё, что делается в США, имеет непосредственное значение для всего мира", - заявил Токаев.

Президент напомнил, что в Казахстане всегда "исходили из необходимости баланса исторических, традиционных и современных ценностей". Гораздо раньше призывали к политическому прагматизму и говорили о важности утверждения Закона и Порядка.