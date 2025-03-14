Мы всегда исходили из необходимости баланса традиционных и современных ценностей – Токаев
Утрачивает свою актуальность глобализм.
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На Национальном курултае в Бурабае президент Казахстана заявил, что мы стали свидетелями и даже участниками масштабной трансформации мира, передаёт BaigeNews.kz.
"Его эволюция очевидна. Появились новые смыслы и нарративы, неординарные взгляды и подходы к решению узловых международных проблем. Беспрецедентная конфликтность, острый кризис взаимного доверия, ползучая эрозия международного права, экономические войны стали неотъемлемой частью нынешней ситуации в мире. Все это происходит на фоне появления нового технологического уклада, обострения борьбы за критические ресурсы, переформатирования производственных и торгово-логистических цепочек, техногенных и природных катастроф", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Звучат мнения авторитетных политиков и аналитиков, что мир находится в преддверии неуправляемого хаоса или нового смутного времени.
"Старый миропорядок рушится, а контуры нового времени пока чётко не проявились. Буквально на наших глазах история выходит на новый виток спиралевидного развития. Утрачивает свою актуальность глобализм, на первый план выходят государственный национализм, стремление к разделу сфер влияния, регионализация мировой политики", - сказал он.
По словам президента, многим странам десятилетиями навязывали так называемые демократические моральные ценности, включая ЛГБТ, и под этой вывеской международные неправительственные фонды и организации грубо вмешивались в их внутренние дела.
"На поверку всё оказалось проще простого – разворовывались миллиардные бюджеты. Личные капиталы практически всех радетелей "за прогресс и демократию", "права человека", "свободу прессы", "борьбу с коррупцией" никак не совпадают с их заработной платой. Поэтому работа, развёрнутая нынешней американской администрацией во главе с президентом Трампом по выявлению масштабных злоупотреблений и разоблачению политического лицемерия "глубинного государства", восстановлению традиционных моральных ценностей, заслуживает поддержки. Всем известно, всё, что делается в США, имеет непосредственное значение для всего мира", - заявил Токаев.
Президент напомнил, что в Казахстане всегда "исходили из необходимости баланса исторических, традиционных и современных ценностей". Гораздо раньше призывали к политическому прагматизму и говорили о важности утверждения Закона и Порядка.
"Нынешние мировые события показали верность нашего курса. Конечно, нужно всегда учитывать то, что происходит за рубежом, но мы должны ориентироваться, прежде всего на свою внутреннюю повестку. Для защиты своих национальных интересов мы должны и далее действовать прагматично, рационально", - убеждён глава государства.