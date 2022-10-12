Мы видим огромный потенциал у казахстанского рынка – Катар намерен вложить миллионы долларов в Казахстан

Фото: Фото: Медиаофис Катара на ПМЭФ-2021

Государственный визит эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в Астану и его переговоры на высшем уровне с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым должен придать дополнительный импульс развитию отношений между двумя странами. Такую надежду выразили многие из участников проходившего в эти казахстанской столице Казахстанско-Катарского инвестиционного форума, передаёт BaigeNews.kz.

Несмотря то, что в последние годы Казахстан активно наращивает сотрудничество с катарским бизнесом, показатели товарооборота между двумя странами, как выразился накануне заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, "оставляют желать лучшего".

По данным Бюро национальной статистики РК, показатель за январь-июнь 2022 года составил 1 566 000 долларов.

Необходимость наращивания двустороннего экономического сотрудничества признают и во внешнеполитическом ведомстве Казахстана. Как отметил, замминистра иностранных дел РК Алмас Айдаров, в предыдущие годы Казахстан игнорировал Катар в качестве крупного инвестиционного партнера, как результат, инвестиционные потоки из государства Персидского залива в нашу страну не велики.

"Надо признать, что мы последние 25 лет игнорировали Катар как инвестора и инвестиционные потоки практически нулевые. Были несколько благотворительных проектов. Нам надо сейчас это все нагонять и восстанавливать. В прошлом году нам удалось запустить рейс Алматы – Доха. До этого всего 300 человек из Казахстана работали в Катаре, после запуска рейса их стало уже 600. Эти экономические связи будут нарастать", - выразил надежду Айдаров.

Касым-Жомарт Токаев во время переговоров на высшем уровне подчеркнул, что Казахстан рассматривает Катар в качестве важнейшего партнера на Ближнем Востоке, а также пригласил катарские компании принять активное участие в реализации совместных инвестпроектов.

По итогам государственного визита эмира Катара подписаны 12 соглашений. Достигнутые договоренности, как считают в МИД РК, должны открыть новое окно возможностей для взаимного сотрудничества инвесторов из двух стран.

"Самый главный документ, подписанный в ходе визита, это Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между правительствами Казахстана и Катара. Это правовая база. Соглашение абсолютно новое и учитывает все современные тренды. В последние три года мы не подписывали подобных соглашений. Плюс, современная геополитическая ситуация подталкивает к тому, что у нас есть общие интересы – в первую очередь, сельское хозяйство, горно-металлургический комплекс и возобновляемые источники энергии. Это то, что Катару здесь интересно", - добавил Алмас Айдаров.

Он также отметил, что переговоры президентов Казахстана и Катара – это перезапуск двухсторонних экономических связей, а Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций – основа для того, чтобы катарские инвесторы не боялись заходить на наши рынки.

Всего на Форуме подписано 12 различных соглашений между представителями казахстанских и катарских бизнес структур на сумму порядка 665 миллионов долларов. Основными сферами, в которые готовы вкладываться инвесторы из Катара в Казахстане, являются сельское хозяйство, майнинг и туризм.

К примеру, генеральный директор катарской компании Estithmar Holding Хенрик Халагер рассказал о планах построить у берегов Актау два гостиничных комплекса, а также медицинский центр в Астане. Инвесторы настроены очень серьёзно и готовы вложить в амбициозный проект от 500 до 600 миллионов долларов.

"Мы видим огромный потенциал у казахстанского рынка, наблюдаем рост взаимодействия между казахстанскими и катарскими сторонами на высоком уровне. Всё вместе это даёт основание рассматривать Казахстан как ключевую площадку для реализации наших проектов. Ожидаемся, что если проект удастся реализовать, то мы сможем создать от 3 000 до 4 000 рабочих мест для казахстанцев, которые будут вовлечены в функционирование гостиниц", - сказал инвестор из Катара.

Кроме того, Хенрик Халагер позитивно оценил действия казахстанских властей, направленные на поддержку бизнеса и предпринимательства в стране.

"Все начинается с общения, предложений, идей. Я вижу, что в Казахстане есть множество бизнес-игроков, желающих участвовать в жизни страны, реализовывать амбициозные проекты. Здесь важно, чтобы со стороны государства создавались необходимые условия для того, чтобы воплотить все эти инициативы в жизнь. Мы, безусловно, будем активно в этом задействованы и видим в этом наш небольшой вклад в развитие казахстанской экономики. Сейчас мы наблюдаем, что в Казахстане проводится много позитивных реформ в части взаимодействия государства и бизнеса, а также привлечения международных инвесторов, что радует нас и закладывает базу для дальнейшего роста. Я вижу очень интересную, яркую бизнес сферу, настроенную на созидание. Думаю, именно это будет двигать страну вперед", - рассказал он.

Особенный интерес для катарских инвесторов Казахстан представляется как место для реализации различных стартап-проектов в сфере IT-технологий. Причина – талантливая казахстанская молодежь, которая уже сейчас пользуются большим спросом на рынке IT-специалистов.

К примеру, глава катарской компании SNOONU, занимающейся разработкой приложений для онлайн-покупок и логистических услуг, Хамад Аль Хажри, рассказал о готовности к более активному взаимодействию с казахстанской стороной для поиска талантливых представителей молодежи и их привлечения к работе в IT-компаниях холдинга.

"Мы видим, что у Казахстана имеются высококвалифицированные специалисты в области IT. В дальнейшем мы планируем расширение сотрудничества с казахстанскими IT-университетами. Мы даже привлекаем к работе высококвалифицированных специалистов из гигантов рынка вроде Alibaba, Amazon, чтобы они могли делиться опытом и знаниями с казахстанскими ребятами. Сейчас ровно половина наших сотрудников – казахстанцы, они работают как внутри Казахстана, так и в Катаре. Мы рассчитываем, что со временем их станет ещё больше", - признался Хамад Аль Хажри.

Катарский инвестор считает, что у Казахстана имеется огромный потенциал для реализаций новых проектов в области IT-технологий. Причина – между странами действует соглашение о свободной торговле, которое значительно упрощает работу катарских компаний в Казахстане, а также есть современная инфраструктура для развития IT-рынка.

"В наших казахстанских филиалах сейчас трудятся 80 сотрудников. В будущем хотим увеличить штат компании вдвое. Очень много ребят из Казахстана активно работают в нашем офисе в Дохе. К примеру, генеральный менеджер Chocofood, парень из Казахстана, сейчас глава нашего офиса в Катаре. Мы нанимаем казахстанцев на большие позиции в нашей компании, поскольку ценим их способности и знания. Мы убеждены, что инженеры, специалисты в области IT – это именно те люди, которые способны двигать страну в будущее", - не скрывая воодушевления сказал спикер.

Кроме того, Хамад Аль Хажри рассказал, что катарская компания открыла отдельную программу, которая предназначена для студентов, обучающихся в различных казахстанских университетах на профессиях, связанных с IT-технологиями. К примеру, любой желающих может подать заявку, пройти платную стажировку в компании катарского инвестора и получать за это до 300 долларов в месяц.

"Мы платим студентам, в которых мы видим потенциал, чтобы они могли совмещать стажировку в наших компаниях с учебой в своих университетах. Когда они получают диплом, мы уже можем принять их на работу. Это не бесплатная практика. Нужно лишь подать заявку. У нас есть HR-специалист из Казахстана, офис в Астане. Каждый может найти нас на площадке Astana Hub, попробовать свои силы, и мы будем рады дать шанс стать частью нашей команды", - добавил Хамад Аль Хажри.

Он также отметил, что серьезный импульс развитию двухсторонних взаимоотношений Казахстана и Катара дало открытие прямого авиасообщения между Алматы и Дохой в прошлом году. В следующем году, как сообщил спикер, аналогичный рейс будет запущен по маршруту Астана – Доха.

"Я могу вам сказать, что Катар видит Казахстан в качестве приоритетных направлений для новых инвестиционных-проектов. Прежде Катар был сконцентрирован на традиционных рынках, таких как Великобритания, Германия, Франция. Сейчас мы видим, что можем выстраивать взаимодействие с Казахстаном сразу в трех направления – в том, что касается нефти и газа, рынка жилья и новых технологий", - считает он.

Хамад Аль Хажри не исключил, что множество казахстанцев выразят желание посетить предстоящий чемпионат мира по футболу. Тем более, что между странами действует безвизовый режим. Арабская страна впервые в своей истории принимает мундиаль.