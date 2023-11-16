"Мы верим в наших парней" - глава Минспорта поддержал сборную по футболу

Министр туризма и спорта Ермек Маржыкпаев поддержал казахстанских футболистов перед ответственным матчем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство.

Сборная Казахстана по футболу проведет два матча в ноябре в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

"Посетил тренировку сборной Казахстана по футболу перед решающими матчами к отбору на Чемпионат Европы 2024. Команда проводит тактическую подготовку к оставшимся соперникам. В тренировочном процессе используются самые последние спортивные технологии, такие как персональные датчики футболистов, которые позволяют собирать данные о физическом и функциональном состоянии спортсмена. Я поговорил с главным тренером и членами сборной, пожелал им удачи в предстоящих играх. Болельщики и все любители футбола, давайте все вместе поддержим нашу команду в этих ответственных и важных играх. Мы верим в наших ребят!", - сказал Ермек Маржыкпаев.

Напомним, подопечные Магомеда Адиева примут футболистов Сан-Марино в рамках девятого тура группы Н. Матч состоится 17 октября в 21:00 по местному времени на стадионе "Астана Арена". В первой встречи между двумя командами (Парма, Италия) наши ребята одержали уверенную победу со счетом 3:0. В том матче отличились Ян Вороговский, Асхат Тагыберген и Бахтиер Зайнутдинов.

После восьмого тура отборочного турнира Евро-2024 сборная Казахстана занимает третье место в группе Н с 15 очками. А на последнем месте без единого очка находится Сан-Марино.

Также казахстанская сборная сыграет со Словенией на выезде 21 ноября.