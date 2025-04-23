Министр культуры и информации Аида Балаева на брифинге в правительстве рассказала о мерах, предпринимаемых ведомством по развитию "Казахфильма", передает BaigeNews.kz.

"Президентом нашей страны был подписан закон, содержащий норму, согласно которой "Казахфильм" теперь имеет право на прямое финансирование в размере 30% от средств, направленных на развитие киноиндустрии. Это, безусловно, является значительной возможностью для студии стать финансово независимой и, соответственно, планировать развитие и реализацию новых кинопроектов.

Во-вторых, в настоящее время мы находимся в поиске активных инвесторов, которые помогут превратить "Казахфильм" в центр семейного досуга. Мы хотим построить там отдельный кинотеатр, закрытый летний кинотеатр, создать музей "Казахфильма", а также открыть специализированные тематические магазины и другие объекты", - сказала министр на брифинге.