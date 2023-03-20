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  • Мы – в лидерах: штаб кандидата Бакытжана Базарбека подвёл итоги выборов
BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова Сегодня, 17:59
171
Сегодня, 17:59
171
Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова

Мы – в лидерах: штаб кандидата Бакытжана Базарбека подвёл итоги выборов

Кандидат в депутаты мажилиса парламента по избирательному участку округа №5 Алматы Бакытжан Базарбек провёл пресс-конференцию после завершения голосования, передаёт BaigeNews.kz.
 
"Мой штаб провёл колоссальную работу. Во время выборов все наши наблюдатели – это юристы, адвокаты, участники садоводческих товариществ, простые граждане работали в Алматы на 230 участках. Эти все люди были со мной на протяжении долгого времени, доверяли мне и поддерживали. Благодарю всех за поддержку", - сказал Базарбек

Он добавил, что его представители самостоятельно посчитали голоса и подготовили предварительные результаты.

"По данным наших наблюдателей, на 199 участках более 25 тысяч голосов отдано за меня – мы в лидерах. Пока итоговые данные мы не получили. Мы всю ночь не спали, не дождались результатов. Мы ожидаем сегодня", - отметил кандидат в депутаты.

За агитационный период Бакытжан Базарбек встретился с педагогами, представителями здравоохранения, ветеранами, молодёжью, посещал школы, поликлиники, центры крови, частный сектор и ЖК в Бостандыкском, Наурызбайском и Медеуском районах Алматы.

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Сегодня, 17:59
171
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