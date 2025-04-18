На главном судебном разбирательстве по резонансному делу Шерзата Полата отец подростка поделился новыми подробностями событий, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я хотел закрыть магазин, зашел за ключами, в это время раздались звуки выстрелов и ударов с улицы. Тогда выбегая из магазина, я прихватил с собой нож. Нурбол мне сказал до этого, что они хуторские. Мы уже поняли, что они не поймут наших просьб, что уже не остановятся, что доведут дело до конца. Мы же слышим в ауле, что они все дела решают рукоприкладством. Сколько парней пострадало от их рук. Даже наших соседей они зарезали и застрелили. Именно по этой причине, чтобы защитить себя, своего братишку и своего сына, вышел с ножом. Этот нож предназначен для нарезки масла", - вспоминает Каржаубай.

На улице он увидел одного из обвиняемых с ножом. В это время другой обвиняемый пнул дверь магазина ногой, Каржаубай упал.

Судебное разбирательство продолжается.

17 апреля в ходе заседания суда был определён порядок выступления сторон.

Сначала слово предоставят стороне потерпевших. После этого в процессе выступят свидетели и сами подсудимые с последним словом.

Судья подчеркнул, что все участники процесса будут заслушаны в полном объёме.

Ранее подсудимым задали вопрос, признают ли они свою вину и согласны ли с предъявленным обвинением.

Прокурор накануне зачитала, от чего скончался Шерзат Полат.

Также были озвучены подробности обвинений против девяти фигурантов дела.

Ранее адвокаты подсудимых и потерпевшие обратились с просьбой перенести место судебного заседания в СИЗО в Алматы. Судья отказал в данном вопросе.

Кроме того, адвокат пожаловался на ущемление прав родителей обвиняемых.

Между тем, судья Ержан Жанузаков попросил участников воздержаться от интервью СМИ.

Уголовное дело рассматривается по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, включая статьи 99, 188, 293 и 434, касающиеся особо тяжких преступлений, совершённых группой лиц.