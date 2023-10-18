Мы ужесточим требования к инфраструктуре - глава Минздрава об очередях в поликлиниках

Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что ведомство будет ужесточать требования к инфраструктуре в поликлиниках, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Глава минздрава ответила на вопрос о том, когда будет решён вопрос об очередях в медорганизациях.

"В медицине цифровизация неплохо развита. Есть приложение для прикреплённого населения, они могут заранее записаться на приём и получить анализы. Также пациенты могут связаться со своими врачом.

Второй момент этого вопроса касается инфраструктуры. В мегаполисах не строились большие поликлиники.

В Астане поликлиники по своей мощности должны обслуживать 60 тысяч человек, обслуживают 80-90. Конечно, это создает очередь. Это большая нагрузка на врача, на ту же инфраструктуру, которая не рассчитана для этого.

Поэтому была принято решение по ОСМС, что государственный заказ нужно отдавать частным клиникам. Есть клиники, которые добросовестны и выполняют свой госзаказ. Некоторые же почти 80 процентов отдают свои услуги аутсорсингам, и гражданам приходится мотаться по всему городу. Чтобы такого не было, мы хотим ужесточить требования по инфраструктуре. Нужно требовать качество медицинской услуги", - сказала Ажар Гиният.