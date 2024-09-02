Мы упустили среднее образование - Мурат Абенов о главных аспектах Послания-2024

Депутат Мажилиса Мурат Абенов рассказал корреспонденту BaigeNews.kz о важных моментах из Послания Президента "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм".

Мурат Абенов, имеющий непосредственное отношение к сфере образования, выделил для себя важные моменты из Послания касательно именно этой отрасли.

"Мы много лет в основном говорили про высшее образование, про подготовку по "Болашак" и так далее. Но мы упустили среднее специальное техническое образование. Колледжи упустили. Можно сказать, пустили на самотёк. Во многих местах готовят не очень качественно. Кадры готовят, но они не могут устроиться на работу. Их не берут по сути. Я недавно был в Кызылорде. Там в швейной фабрике говорят, что сами обучают специалистов, потому что нет людей, которые могут работать", - сказал мажилисмен.

В Послании Президент объявил, что 2025 год будет годом рабочих профессий. За это время предстоит осуществить реформу системы технического и профессионального образования. Мурат Абенов предположил, что в будущем году больше внимания будет уделено этому виду образования. По его словам, студентов колледжей начнут обучать за рубежом. В целом повысится качество подготовки этих кадров.

"Обратите внимание, 75% рабочих мест - это места для технических специальностей. Только 25% - для высших. А мы увлеклись высшим образованием. Это совершенно неправильный подход", - уверяет Абенов.

Другая инициатива Президента, которая пришлась по душе депутату, повышение статуса человека труда. В частности Токаев заявил, что в систему государственных наград будут включены почётные звания для инженеров, геологов, разработчиков месторождений, работников транспортной, аграрной и водной отраслей, а также учёных и изобретателей.