Мы умеем слушать друг-друга: секретами семейного счастья поделились кызылординцы

Каждое второе воскресенье сентября в Казахстане отмечается День семьи. Этому празднику более 10 лет. Главная его цель — сохранить и укрепить семейные ценности, поддержать молодые семьи. В преддверии знаменательного дня корреспондент BaigeNews.kz побывала в образцовых семьях Кызылорды и узнала секреты семейного счастья.

Семья Бектаевых — одна из образцовых семей Жалагашского района Кызылординской области. Глава семейства Толемис Бектаев и его супруга Санимкуль Аширбекова прожили вместе более 65 лет. В счастливой семье появились на свет 11 детей. Сейчас в семье воспитываются 43 внука, 66 правнуков и два праправнука. Большая семья часто собирается у родителей, обсуждает новости и делится своими достижениями.

Толемис Бектаев — ветеран тыла, “Почётный Гражданин” Жалагашского района. Аксакал всю жизнь проработал в сельскохозяйственной сфере, много лет был механизатором крестьянского хозяйства. Он на своем опыте показал, что только трудом можно добиться больших успехов. Аксакал награжден медалями “Ерең еңбегі үшін” и “Еңбек ардагері”.

“Наш отец был единственным ребенком в семье, к сожалению, сейчас его нет с нами. Он всегда гордился своей семьей, жил ради нас. С раннего детства приучал своих детей к труду, к честности и справедливости. Отец старался дать нам хорошее воспитание и образование. Честно трудился, чтобы мы ни в чем не нуждались. Его детство прошло во время войны, будучи мальчишкой работал в тылу. Он знал цену каждого куска хлеба. Всегда радовался мирному небу над головой, молился, чтобы его потомки всегда жили в мире”, — говорит сын Толемиса ата Орал Бектаев.

Мама большого семейства Санимкуль Аширбекова тоже человек труда. Всю свою сознательную жизнь она работала на поле, выращивала рис. Родила и воспитала 11 детей. Санимкуль апа — мать-героиня, обладательница подвески “Алтын алқа”. Кызылординка активно занималось общественными делами, с 1982 по 1985 годы была депутатом областного совета. Сейчас она помогает невесткам воспитывать правнуков и праправнуков.

“В молодости мы старались успевать везде. С утра до глубокой ночи работали в поле. Трудились наравне с мужчинами, заботились о детях и вели домашнее хозяйство. Сейчас я — счастливая бабушка, у нас очень большая семья. Каждые выходные и праздники приезжают дети, внуки и правнуки. Я не устаю говорить им о труде и о честности. Честность — одна из главных качеств человека. Каждое достижение моих детей — это и мое достижение”, — признаётся Санимкуль апа.

Сейчас дети Санимкуль Аширбековой успешно работают в разных сферах. Есть и учителя, врачи и сотрудники правоохранительных органов. Среди правнуков много спортсменов. Нужно отметить, в этом году семья Бектаевых представляла Кызылординскую область в ежегодном республиканском конкурсе “Мерейлі отбасы - 2024”. По решению жюри семья из Жалагашского района стала лауреатом конкурса.

Следующие наши герои — семья Есекеевых из Сырдарьинского района Кызылординской области. Бабушка семейства Балай Есекеевой в этом году исполнилось 82 года. Она всю жизнь проработала в крестьянском хозяйстве родного аула имени Сакена Сейфуллина. Трудилась дояркой, ухаживала за скотиной. Была депутатом сельского совета, помогала поднимать на ноги сельское хозяйство. Родила 10 детей, мать-героиня. Сейчас в большой и дружной семье 32 внука и 50 правнуков.

“Мой муж Акимсал Есекеев ушел из жизни несколько лет назад. Он был очень трудолюбивым и честным человеком. Наши дети с детства приучены к труду, знают все о животноводстве. Сейчас мы тоже держим скот. Дети питаются экологически чистыми продуктами. Я учу невесток готовить национальные блюда. У нас всегда многолюдно”, — говорит Балай Есекеева.

Несмотря на преклонный возраст Балай Есекеева ведет активный образ жизнь. Она часто встречается с молодежью, поет в ансамбле бабушек “Жаншуак”. Сидеть без дела она не привыкла, учит внучек рукоделию. У нее очень теплые отношения с сельчанами, для нее важно создать гармонию в доме и семье.

“Мне нравится петь в нашем ансамбле, для меня это как хобби. У нас репетиции, часто гастролируем, организовываем концерты. Семья - для меня всегда была в приоритете. Многое зависит от женщины, от ее усилий. Важно уметь слушать и слышать друг-друга. Тогда будет взаимопонимание и уважение”, — утверждает Балай апа.

Семья Сулейменовых считается одной из самых талантливых в Кызылординской области. Живут они в Казалинском районе. Воспитавшая 10 детей мать - героиня Алтыншаш Сулейменова пишет стихи, очень хорошо знает исторический жыр-терме. Часто поет их, когда укладывает внуков спать.

“Мои дети слушали жыр-терме будучи младенцами, я пела их как колыбельную. С раннего детства учила их играть на домбре и на других музыкальных инструментах. Услышав какую-то песню записывала и разучивала их вместе с детьми. Талант писать стихи есть и у моей свекрови. Этот дар передался и моим внукам”, — говорит Алтыншаш Сулейменова.

Выросшие на маминых песнях дети тоже очень близки к искусству. Известный кызылординский поэт, певец и композитор Шымберген Сулейменов тоже родом из этой династии. Сегодня талантливый человек, покоривший публику своими красивыми песнями вносит вклад в развитие казахстанского национального искусства.

“У нас семья очень музыкальная. Не только я, но и братья и сестры на профессиональном уровне исполняют жыр-терме. Мы учились на разных специальностях, но нас объединяет искусство. Все наши тои и праздники проходят интересно, музыкально. Народ нас уважает, всегда относятся с почтением. Этому мы обязаны родителям. Они приучили нас к искусству”, — говорит Шымберген Сулейменов.

Несколько лет назад семья Сулейменовых участвовала в областном туре республиканского конкурса “Мерейли отбасы”. Тогда они получили номинацию “Самая талантливая семья”.

Фото из семейных архивов героев публикации