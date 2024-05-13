Мы удовлетворены вердиктом присяжных и приговором суда – прокуроры по делу Нукеновой
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Прокуроры удовлетворены вердиктом присяжных и приговором суда по делу об убийстве Салтанат Нукеновой и считают вынесенный приговор в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова справедливым наказанием, передаёт BaigeNews.kz.
По их мнению, оба подсудимых получили максимально строгое наказание с учётом совершенных ими преступных деяний, а также имевших место смягчающих либо отягчающих их вину обстоятельств.
"В отношении Бишимбаева по статье 199 части второй мы просили максимальную меру наказания в виде лишения свободы сроком 20 лет. Со статьей 110 "Истязания" - семь лет. В совокупности окончательно просили 24 года", - сказал прокурор Саяхат Нурбеков.
"Да, мы считаем соразмерное наказание содеянному. Это максимальное наказание, которое может быть по данной категории дела. Поэтому мы удовлетворены вердиктом присяжных заседателей", - сказала прокурор Айжан Аймаганова после оглашения приговора.
Напомним, что Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы, Байжанова к четырем годам.
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